После ареста лидера оппозиционного ЕНД премьер Гарибашвили призывает к диалогу «здоровую» оппозицию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своем видеообращении вечером 23 февраля призвал «все здравомыслящие оппозиционные силы» войти в Парламент и использовать законодательный орган в качестве площадки для дискуссии.

«На фоне стоящих перед страной вызовов сейчас не время для конфронтации, а время для диалога. Мы готовы к настоящему диалогу в любое время и в любом формате», – заявил новоизбранный премьер-министр.

Заявлению Гарибашвили предшествовала сегодня утром полицейская спецоперация в офисе оппозиционного Единого национального движения и арест лидера партии Ники Мелия, что вызвало обеспокоенность у оппозиции, организаций гражданского общества, омбудсмена и части международных партнеров Грузии.

Премьер-министр Гарибашвили назвал задержание Мелия и исполнение закона обязательным условием для сокращения радикализма в политике и справедливых отношений, отметив, что «высшим приоритетом для грузинского общества является верховенство закона», что, по его словам, «подтверждается» реакцией народа на задержание Мелия.

Он также обратился к оппонентам властей с инициативой объединения усилий для дальнейшего укрепления государственности, демократической системы и усилий страны по интеграции в ЕС и НАТО, подчеркнув, что «сегодня не время для разделения», а «время для объединения».

Подчеркнув сложную экономическую и социальную ситуацию в стране на фоне пандемии, «серьезных геополитических вызовы и внешнеполитические цели», Гарибашвили заявил, что «мы все должны объединиться вокруг этих вызовов и целей, независимо от наших политических убеждений или взглядов».

Вчера, представляя депутатам правительственную программу в качестве кандидата на пост премьер-министра, Ираклий Гарибашвили категорически исключил возможность досрочных выборов. Новые выборы, наряду с освобождением «политзаключенных», являются основными требованиями оппозиции, которые правящая партия не намерена выполнять. Также вчера Гарибашвили подверг критике оппозицию за «деструктивные» действия и обвинил ее в «преднамеренном саботаже» против государства.

Говоря сегодня утром с представителями СМИ о задержании Ники Мелия, Гарибашвили еще раз назвал председателя Единого национального движения «криминалом» и сказал, что все должны подчиняться закону.

