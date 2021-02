ЕС призывает правящую партию и оппозицию найти общий язык

Европейский союз (ЕС) заявил 25 февраля, что политическая поляризация между правящей партией и оппозицией «углубилась» после задержания председателя оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия, что «создает угрозу нанесения ущерба демократии Грузии».

В опубликованном сегодня заявлении пресс-секретарь Службы внешних связей ЕС Питер Стано заявил, что ЕС призывает все стороны активизировать свои усилия по деэскалации ситуации и поиску точек соприкосновения.

«Мы ожидаем, что правящая сила и правительство обеспечат инклюзивное руководство страной и поставят интересы грузинского народа на первое место. Также важно, чтобы судебная система была справедливой, независимой и подотчетной. В связи с этим ЕС продолжит внимательно следить за текущими событиями», – говорится в заявлении.

ЕС также призвал грузинскую оппозицию «сыграть конструктивную роль, в том числе войти в Парламент, для дальнейшего укрепления демократии и верховенства закона в Грузии и поддержать формирование реформаторского будущего страны».

Согласно заявлению, «политическая стабильность, когда все стороны воздерживаются от провокационных действий и риторики, инклюзивный парламентский процесс и судебная система, вооруженная доверием граждан, являются предпосылкой для дальнейшего углубления партнерства Грузии с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации».

