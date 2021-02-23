Здание Госдепартамента США, Вашингтон, фото: Алекс Вонг
Новости

США «глубоко обеспокоены» задержанием Ники Мелия

24/02/2021 - 00:51
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Пресс-спикер Государственного департамента США Нед Прайс свой брифинг 23 февраля начал с разговора о событиях в Грузии, отметив, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены задержанием лидера грузинской оппозиции Ники Мелия и других представителей оппозиции.

В то же время пресс-спикер Прайс повторил заявление Госдепартамента от прошлой недели: «Мы настоятельно призываем правительство Грузии действовать в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями и укреплять принципы демократии, личной свободы и верховенства закона путем освобождения судебной системы и прокуратуры от политической предвзятости».

Вслед за заявлением от прошлой недели Прайс озвучил также призыв ко всем сторонам «проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от действий или риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию».

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24/02/2021 - 00:51
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