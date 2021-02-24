Зимняя сессия ПАСЕ, 27-31 января, фото: coe.int
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Содокладчики ПАСЕ: задержание Ники Мелия «вызвало бесполезную эскалацию напряженности»

24/02/2021 - 17:17
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Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу в Грузии Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция) заявили 24 февраля, что «хотя никто не должен быть выше закона, полицейский погром в офисе Национального движения и задержание лидера оппозиции Ники Мелия вызвали бесполезную эскалацию напряженности» между правящей партией и оппозицией.

Содокладчики заявили, что спецоперация еще больше усугубила политический кризис в стране. По их словам, «демократическое развитие Грузии требует сдержанности, диалога и компромиссов, а не эскалации и конфронтации».

Они призвали стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации и «вернуться за стол переговоров для поиска политического и взаимоприемлемого урегулирования существующего кризиса».

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24/02/2021 - 17:17
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