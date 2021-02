Содокладчики ПАСЕ: задержание Ники Мелия «вызвало бесполезную эскалацию напряженности»

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу в Грузии Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция) заявили 24 февраля, что «хотя никто не должен быть выше закона, полицейский погром в офисе Национального движения и задержание лидера оппозиции Ники Мелия вызвали бесполезную эскалацию напряженности» между правящей партией и оппозицией.

Содокладчики заявили, что спецоперация еще больше усугубила политический кризис в стране. По их словам, «демократическое развитие Грузии требует сдержанности, диалога и компромиссов, а не эскалации и конфронтации».

Они призвали стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации и «вернуться за стол переговоров для поиска политического и взаимоприемлемого урегулирования существующего кризиса».

