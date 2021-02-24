Оппозиция провела молчаливую акцию во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Грузию в знак протеста против «украденных» выборов, 18 ноября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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Сенаторы и конгрессмены США: задержание Мелия вызывает «сильную тревогу»

24/02/2021 - 09:15
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Сенаторы США Джин Шахин и Джим Риш, а также два члена Конгресса, сопредседатели группы сторонников Грузии в Конгрессе Адам Кинзингер и Джеральд Коннолли, заявили, что решение властей Грузии «о погроме офиса ЕНД и задержания его лидера Ники Мелия и десятков активистов» вызывает «сильную тревогу».

Конгрессмены и сенаторы заявили, что «искаженное использование законодательства и судебной системы Грузии» для реализации политически мотивированных действий «представляет угрозу для сохранившейся демократии Грузии и ее евроатлантического курса».

Они подчеркнули, что «все политические партии в Грузии должны прекратить провокации и найти способ мирного разрешения кризиса». В совместном заявлении также говорится, что «все политические заключенные» должны быть немедленно освобождены, в том числе, председатель Единого национального движения Ника Мелия и один из акционеров телекомпании «Мтавари архи» Георгий Руруа.

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24/02/2021 - 09:15
2 1 minute read

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