Сенаторы и конгрессмены США: задержание Мелия вызывает «сильную тревогу»

Сенаторы США Джин Шахин и Джим Риш, а также два члена Конгресса, сопредседатели группы сторонников Грузии в Конгрессе Адам Кинзингер и Джеральд Коннолли, заявили, что решение властей Грузии «о погроме офиса ЕНД и задержания его лидера Ники Мелия и десятков активистов» вызывает «сильную тревогу».

Конгрессмены и сенаторы заявили, что «искаженное использование законодательства и судебной системы Грузии» для реализации политически мотивированных действий «представляет угрозу для сохранившейся демократии Грузии и ее евроатлантического курса».

Они подчеркнули, что «все политические партии в Грузии должны прекратить провокации и найти способ мирного разрешения кризиса». В совместном заявлении также говорится, что «все политические заключенные» должны быть немедленно освобождены, в том числе, председатель Единого национального движения Ника Мелия и один из акционеров телекомпании «Мтавари архи» Георгий Руруа.

