Депутаты Европарламента Кальюранд и Миксер о задержании Ники Мелия

Депутаты Европарламента Марина Калюранд и Свен Миксер, которые работают по отношениям между ЕС и Грузией, в опубликованном 23 февраля совместном заявлении отметили, что хотя они и не приветствуют «неконструктивную и провокационную тактику оппозиции, реагирование на провокацию с помощью штурма крупнейшей оппозиционной партии и задержания ее лидера не принесет пользы и не поможет выходу из кризиса».

Марина Калиоранд и Свен Миксер призвали стороны предпринять все необходимые шаги для деэскалации политического кризиса, который «обострился» после ареста Мелия.

По их словам, что стороны «должны воздерживаться от поляризующей риторики и действий, и должны вступить в диалог» для разрешения политического кризиса, чтобы не поставить под угрозу евроатлантические устремления страны.

