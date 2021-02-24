Депутаты Европарламента Кальюранд и Миксер о задержании Ники Мелия
Депутаты Европарламента Марина Калюранд и Свен Миксер, которые работают по отношениям между ЕС и Грузией, в опубликованном 23 февраля совместном заявлении отметили, что хотя они и не приветствуют «неконструктивную и провокационную тактику оппозиции, реагирование на провокацию с помощью штурма крупнейшей оппозиционной партии и задержания ее лидера не принесет пользы и не поможет выходу из кризиса».
Марина Калиоранд и Свен Миксер призвали стороны предпринять все необходимые шаги для деэскалации политического кризиса, который «обострился» после ареста Мелия.
По их словам, что стороны «должны воздерживаться от поляризующей риторики и действий, и должны вступить в диалог» для разрешения политического кризиса, чтобы не поставить под угрозу евроатлантические устремления страны.
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