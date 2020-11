Глава Администрации правительства Грузии подала в отставку

Глава администрации правительства Грузии Натиа Мезвришвили подала в отставку 23 ноября и заявила, что «после 13 лет чрезвычайно интересной и сложной деятельности» она уходит с публичной службы. Причину ухода Мезвришвили не объяснил.

Мезвришвили написала об этом решении на своей странице в Facebook и поблагодарила всех, особенно премьер-министра Георгия Гахария, за длительное сотрудничество. «Я надеюсь, что где бы я ни была, я смогу делать добро для прогресса и успеха страны», — добавила она.

В Администрации правительства Грузии «Civil Georgia» сообщили, что пока не имеют информации о преемнике Мезвришвили на должности главы Администрации.

Натиа Мезвришвили была назначена главой Администрации правительства Грузии в октябре 2019 года. До этого она работала руководителем Аппарата премьер-министра. Ранее, в 2017 году, после того, как Георгий Гахария стал министром внутренних дел, Натиа Мазвришвили занимала должность заместителя министра внутренних дел. В 2007-2009 годах Мезвришвили была прокурором района Старого Тбилиси. С 2009 года она занимала различные должности в Генеральной прокуратуре.

