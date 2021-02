США правительству Грузии: «Действуйте в соответствии с евроатлантическими устремлениями»

Государственный департамент США отреагировал на обострение политической ситуации в Грузии, заявив: «Мы настоятельно призываем правительство Грузии действовать в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями и укреплять принципы демократии, личной свободы и верховенства закона путем освобождения суда и прокуратуры от политической предвзятости».

В заявлении, опубликованном рано утром 19 февраля по тбилисскому времени, говорится, что Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» развитием событий в Грузии. Государственный департамент призвал все стороны «проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от действий или риторики, которые могут привести к эскалации напряженности или к насилию».

«Соединенные Штаты поддерживают демократическую, безопасную и процветающую Грузию. Мы продолжим работать с Грузией, нашим стратегическим партнером, для улучшения верховенства закона и подотчетных институтов», — подчеркивается в заявлении.

17 февраля Тбилисский городской суд избрал предварительное заключение в качестве меры пресечения для председателя оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия, после чего последовала отставка Георгия Гахария с должности премьер-министра 18 февраля, которая усугубила политический кризис в стране. Лидеры оппозиции и сторонники Мелия заявляют, что не позволят правоохранителям арестовать Мелия и будут физически защищать его. Ника Мелия заявил вчера на брифинге, что своей отставкой с должности главы правительства Георгий Гахария предотвратил погром правоохранителями офиса ЕНД и «кровопролитие».

