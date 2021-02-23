Правоохранители задержали председателя ЕНД Нику Мелия, 23 февраля, 2021. Фото: скриншот из видео ТВ Формула
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Посольство США: Грузия отступила назад на пути демократии

23/02/2021 - 12:23
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Посольство США в Тбилиси заявило, что оно «глубоко обеспокоено» решением правительства Грузии «задержать лидера основной оппозиционной партии в головном офисе партии сегодня утром».

В заявлении посольства говорится, что «сегодня Грузия отступила назад на пути к более сильной демократии в семье евроатлантических государств».

«Мы сожалеем, что призывы к сдержанности и диалогу со стороны Соединенных Штатов и других международных партнеров были проигнорированы», – говорится в заявлении посольства.

«Мы шокированы риторикой, вызывающей раскол, которую использовали руководящие лица Грузии во время кризиса», – заявили в посольстве.

«Насильственные методы и агрессия – это не способ решения политических разногласий в Грузии», – говорится в заявлении.

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23/02/2021 - 12:23
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