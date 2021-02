Посольство США: Грузия отступила назад на пути демократии

Посольство США в Тбилиси заявило, что оно «глубоко обеспокоено» решением правительства Грузии «задержать лидера основной оппозиционной партии в головном офисе партии сегодня утром».

В заявлении посольства говорится, что «сегодня Грузия отступила назад на пути к более сильной демократии в семье евроатлантических государств».

«Мы сожалеем, что призывы к сдержанности и диалогу со стороны Соединенных Штатов и других международных партнеров были проигнорированы», – говорится в заявлении посольства.

«Мы шокированы риторикой, вызывающей раскол, которую использовали руководящие лица Грузии во время кризиса», – заявили в посольстве.

«Насильственные методы и агрессия – это не способ решения политических разногласий в Грузии», – говорится в заявлении.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)