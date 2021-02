Натиа Мезвришвили: Задержание Ники Мелия «отодвинуло страну назад»

Бывший руководитель Администрации правительства Натия Мезвришвили заявила 23 февраля, что задержание лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия «отодвинуло страну назад».

«Никто не говорит, что закон не должен быть исполнен, но не в ущерб интересам, имиджу страны и будущим перспективам развития по западному пути», – заявила Натиа Мезвришвили, которая имела в виду реакцию международных партнеров на задержание Мелия.

Она также пояснила, что до задержания Мелия прокуратура могла обсудить риски, что он скроется, уничтожит доказательства или возможность совершения нового преступления.

«То есть в данном случае легко можно было оставить обвиняемого до вынесения приговора без избрания меры пресечения», – сказала Мезвришвили.

Мезвришвили неожиданно ушла в отставку в ноябре 2020 года и не объяснила причин своей отставки. Она занимала должность главы администрации правительства с октября 2019 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)