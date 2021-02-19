Ираклий Гарибашвили представил состав Кабинета министров
Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили после консультаций с правящей командой представил сегодня членов будущего Кабинета министров.
Изменение коснулось только министерств обороны и инфраструктуры. На посту министра обороны Ираклия Гарибашвили сменит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.
Первый вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила, что покидает пост по собственному желанию. Ее позицию займет ее заместитель Ираклий Карселадзе.
Ниже представлены остальные члены Кабинета министров:
- Министр иностранных дел — Давид Залкалиани;
- Министр внутренних дел — Вахтанг Гомелаури;
- Министр экономики и устойчивого развития — Натиа Турнава;
- Министр финансов — Иване Мачавариани;
- Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства — Леван Давиташвили;
- Министр по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты — Экатерине Тикарадзе;
- Министр образования, науки, культуры и спорта — Михаил Чхенкели;
- Министр юстиции — Гоча Лорткипанидзе;
- Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства — Теа Ахвледиани.
Ираклий Гарибашвили был выдвинут на пост премьер-министра вчера после того, как Георгий Гахария ушел в отставку из-за разногласий с внутри правящей команды по вопросу о задержании лидера оппозиционного ЕНД Ники Мелия.
Гарибашвили и его кабинет должны заручиться доверием Парламента, для чего потребуется поддержка 76 законодателей, в то время как у Грузинской мечты 90 депутатов в Парламенте. Если законодательный орган не утвердит правительство в течение следующих четырех недель, президент должен назначить новые парламентские выборы в течение одной недели.
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