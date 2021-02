Ираклий Гарибашвили представил состав Кабинета министров

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили после консультаций с правящей командой представил сегодня членов будущего Кабинета министров.

Изменение коснулось только министерств обороны и инфраструктуры. На посту министра обороны Ираклия Гарибашвили сменит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.

Первый вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила, что покидает пост по собственному желанию. Ее позицию займет ее заместитель Ираклий Карселадзе.

Ниже представлены остальные члены Кабинета министров:

Министр иностранных дел — Давид Залкалиани;

Министр внутренних дел — Вахтанг Гомелаури;

Министр экономики и устойчивого развития — Натиа Турнава;

Министр финансов — Иване Мачавариани;

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства — Леван Давиташвили;

Министр по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты — Экатерине Тикарадзе;

Министр образования, науки, культуры и спорта — Михаил Чхенкели;

Министр юстиции — Гоча Лорткипанидзе;

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства — Теа Ахвледиани.

Ираклий Гарибашвили был выдвинут на пост премьер-министра вчера после того, как Георгий Гахария ушел в отставку из-за разногласий с внутри правящей команды по вопросу о задержании лидера оппозиционного ЕНД Ники Мелия.

Гарибашвили и его кабинет должны заручиться доверием Парламента, для чего потребуется поддержка 76 законодателей, в то время как у Грузинской мечты 90 депутатов в Парламенте. Если законодательный орган не утвердит правительство в течение следующих четырех недель, президент должен назначить новые парламентские выборы в течение одной недели.

