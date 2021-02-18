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Национальный банк Грузии продал 40 млн долларов США
18 февраля Национальный банк Грузии продал на валютном аукционе 40 миллионов долларов США.
По сообщению Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,3014 лари.
Это третий валютный аукцион в этом году. 27 января НБГ также продал 40 миллионов долларов США.
На данный момент 1 доллар США стоит 3 3044 лари, 19 февраля он будет стоить 3 3021 лари.
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