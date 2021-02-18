Фото: Annie Sprat via Unsplash
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Национальный банк Грузии продал 40 млн долларов США

18/02/2021 - 17:29
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18 февраля Национальный банк Грузии продал на валютном аукционе 40 миллионов долларов США.

По сообщению Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,3014 лари.

Это третий валютный аукцион в этом году. 27 января НБГ также продал 40 миллионов долларов США.

На данный момент 1 доллар США стоит 3 3044 лари, 19 февраля он будет стоить 3 3021 лари.

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18/02/2021 - 17:29
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