Фото: Annie Sprat via Unsplash
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НБГ продал 40 млн долларов США

06/01/2021 - 17:59
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Национальный банк Грузии 6 января продал на валютном аукционе 40 миллионов долларов США.

По данным Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,2998 лари.

Это первый аукцион 2021 года.

По данным НБГ, 7 января 1 доллар США будет стоить 3 3001 лари.

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06/01/2021 - 17:59
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