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НБГ продал 40 млн долларов США
Национальный банк Грузии 6 января продал на валютном аукционе 40 миллионов долларов США.
По данным Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,2998 лари.
Это первый аукцион 2021 года.
По данным НБГ, 7 января 1 доллар США будет стоить 3 3001 лари.
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