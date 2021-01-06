НБГ продал 40 млн долларов США

Национальный банк Грузии 6 января продал на валютном аукционе 40 миллионов долларов США.

По данным Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,2998 лари.

Это первый аукцион 2021 года.

По данным НБГ, 7 января 1 доллар США будет стоить 3 3001 лари.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)