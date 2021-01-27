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НБГ продал 40 млн долларов США
Национальный банк Грузии 27 января на валютном аукционе продал 40 миллионов долларов США.
По сообщению Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,2964 лари.
Это второй валютный аукцион в текущем году. 6 января НБГ также продал 40 миллионов долларов США.
На данный момент 1 доллар США стоит 3,3011 лари, 28 января – будет стоить 3,2969 лари.
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