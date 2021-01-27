Фото: Annie Sprat via Unsplash
Новости

НБГ продал 40 млн долларов США

27/01/2021 - 17:32
1 Less than a minute

Национальный банк Грузии 27 января на валютном аукционе продал 40 миллионов долларов США.

По сообщению Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,2964 лари.

Это второй валютный аукцион в текущем году. 6 января НБГ также продал 40 миллионов долларов США.

На данный момент 1 доллар США стоит 3,3011 лари, 28 января – будет стоить 3,2969 лари.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
27/01/2021 - 17:32
1 Less than a minute

მსგავსი/Related

Photo of Министерство финансов продало ценные бумаги на 35 млн лари

Министерство финансов продало ценные бумаги на 35 млн лари

26/01/2021 - 20:36
Photo of Настроения в обществе в Грузии по результатам исследования НДИ США

Настроения в обществе в Грузии по результатам исследования НДИ США

25/01/2021 - 14:59
Photo of Внешняя торговля Грузии в 2020 году

Внешняя торговля Грузии в 2020 году

20/01/2021 - 16:49
Photo of Министерство финансов продала ценные бумаги на сумму 25 млн лари

Министерство финансов продала ценные бумаги на сумму 25 млн лари

18/01/2021 - 14:16
Back to top button