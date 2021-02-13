Фото: facebook.com/Nika.Melia5/
Новости

Грузинская мечта поддержит снятие иммунитета с Ники Мелия

13/02/2021 - 22:21
21 1 minute read

Один из лидеров Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе заявил сегодня, что правящая партия поддержит снятие депутатской неприкосновенности с лидера Единого национального движения Ники Мелия, чтобы не препятствовать «исполнению правосудия».

Генеральная прокуратура обратилась в Парламент с просьбой снять иммунитет с Мелия вчера после того, как Мелия отказался внести дополнительный залог в размере 40 000 лари за то, что в ноябре прошлого года в знак протеста выбросил прикрепленный к нему браслет электронного мониторинга.

Выступая на брифинге после заседания парламентского большинства в офисе Грузинской мечты, Мамука Мдинарадзе заявил, что Ника Мелия и его партия «сознательно устраивают провокации против системы правосудия, государства и доверия общественности к институтам». Он добавил, что у Мелия «еще есть время» пересмотреть свое решение.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
13/02/2021 - 22:21
21 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Оппозиция планирует провести акции протеста в Тбилиси и регионах

Оппозиция планирует провести акции протеста в Тбилиси и регионах

15/02/2021 - 17:04
Photo of За самоубийством предположительно изнасилованной несовершеннолетней последовали обвинения в адрес властей

За самоубийством предположительно изнасилованной несовершеннолетней последовали обвинения в адрес властей

13/02/2021 - 17:46
Photo of Прокуратура обратилась в Парламент с просьбой снять иммунитет с Ники Мелия

Прокуратура обратилась в Парламент с просьбой снять иммунитет с Ники Мелия

12/02/2021 - 18:42
Photo of Политики оценивают доклад ЕС о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации

Политики оценивают доклад ЕС о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации

10/02/2021 - 17:34
Back to top button