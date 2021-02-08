Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель
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Жозеп Боррель обсудил вопрос Грузии с главой МИД России

08/02/2021 - 13:26
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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жосеп Боррель заявил 7 февраля, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, среди прочего, обсуждал также и вопрос Грузии.

«Уважение территориальной целостности Грузии, ситуация в Нагорном Карабахе, а также кризисы в Сирии и Ливане были среди вопросов, которые мы затронули, когда говорили о нашем проблемном соседстве, где между Россией и ЕС все чаще сохраняются разногласия», – сказал он.

«Обсуждая эти вопросы, я подчеркнул необходимость полного уважения обязательств перед ОБСЕ, включая вопросы территориальной целостности», – сказал Боррель.

Верховный представитель ЕС встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым 5 февраля в Москве. «Моя встреча с министром Лавровым и послания, озвученные российскими властями во время этого визита, подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга», – написал Боррель в своем блоге. По его словам, «похоже, что Россия постепенно разрывает связи с Европой и рассматривает демократические ценности, как экзистенциальную угрозу».

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08/02/2021 - 13:26
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