Российская незаконная военная база в оккупированном Цхинвальском регионе/Южной Осетии видна из села Одзиси. Фото: Отто Кобахидзе/Civil.ge
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СГБ сообщает о задержании гражданина Грузии у оккупационной линии Цхинвали

03/02/2021 - 17:50
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По сообщению Службы государственной безопасности Грузии от 3 февраля, представители оккупационного режима вчера на оккупированной территории, прилегающей к селу Гугутианткари Горийского муниципалитета, незаконно задержали жителя того же села.

По данным СГБ, МНЕС и международные партнеры проинформированы о произошедшем, также была активирована «горячая линия».

«Незаконные задержания значительно ухудшают обстановку в плане безопасности вдоль линии оккупации, а также на оккупированных территориях, и усложняют повседневную жизнь местного населения», – говорится в заявлении СГБ Грузии.

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03/02/2021 - 17:50
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