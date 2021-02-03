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СГБ сообщает о задержании гражданина Грузии у оккупационной линии Цхинвали
По сообщению Службы государственной безопасности Грузии от 3 февраля, представители оккупационного режима вчера на оккупированной территории, прилегающей к селу Гугутианткари Горийского муниципалитета, незаконно задержали жителя того же села.
По данным СГБ, МНЕС и международные партнеры проинформированы о произошедшем, также была активирована «горячая линия».
«Незаконные задержания значительно ухудшают обстановку в плане безопасности вдоль линии оккупации, а также на оккупированных территориях, и усложняют повседневную жизнь местного населения», – говорится в заявлении СГБ Грузии.
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