Рокский тоннель. Фото: https://architectureguru.ru/
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СГБ Грузии сообщает о задержании гражданина Грузии у Рокского тоннеля

09/02/2021 - 09:04
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По сообщению Службы государственной безопасности Грузии от 8 февраля, оккупационные силы задержали гражданина Грузии на участке Рокского тоннеля в Цхинвальском районе.

Из заявления СГБ неясно, как гражданин Грузии оказался возле Рокского тоннеля, который находится в глубине оккупированного региона, вдали от разделительной линии.

По данным ведомства, власти Грузии уже проинформировали МНЕС и сопредседателей Женевских переговоров о произошедшем.

«Незаконные задержания направлены на запугивание местного населения и разжигание напряженности и протестного настроя на территории, контролируемой центральными властями Грузии», – заявили в Службе государственной безопасности.

В то же время, согласно СГБ, «Российская Федерация, как единственная сила, осуществляющая эффективный контроль над оккупированными территориями, несет полную ответственность за незаконные задержания и их тяжкие последствия».

За три дня до этого заявления СГБ Цхинвали приговорил к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы гражданина Грузии Зазу Гахеладзе, задержанного у разделительной линии на стороне оккупированного региона в июле прошлого года. Гахеладзе обвинили в «нападении на сотрудника правоохранительных органов» и «незаконное пересечение границы».

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09/02/2021 - 09:04
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