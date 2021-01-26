ტოივო კლაარი გიორგი გახარიას შეხვდა, 25 იანვარი,
Новости

Тойво Клаар посещает Тбилиси

26/01/2021 - 13:10
4 1 minute read

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, который прибыл в Тбилиси 24 января, вчера встретился с официальными лицами страны.

Как сообщает пресс-служба правительства, во время встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария стороны обсудили «изменения, произошедшие в сфере безопасности в регионе», обстановку безопасности на оккупированных территориях и прилегающих территориях, а также гуманитарные и социально-экономические вызовы на территориях, пострадавших от конфликта.

Стороны также акцентировали внимание на ограничения свободы передвижения, введенные российским оккупационным режимом на оккупированных территориях, а также обсудили решение Европейского суда по правам человека о российско-грузинской войне 2008 года, согласно которому, Россия несет ответственность за нарушение шести статей Европейской конвенции о правах человека.

По словам премьер-министра Гахария, в решении вызовов с точки зрения оккупированных территорий «огромное значение имеет активизация и прямая вовлеченность ЕС и других стратегических партнеров». Георгий Гахария поблагодарил Тойво Клаара за участие ЕС в мирном урегулировании конфликта и за работу Миссии наблюдателей ЕС на территориях, прилегающих к линии оккупации.

25 января Тойво Клаар также встретился с председателем парламентского Комитета по внешним отношениям Николозом Самхарадзе, чтобы обсудить текущие процессы на Южном Кавказе, существующие конфликты и вопросы безопасности в регионе.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
26/01/2021 - 13:10
4 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Лавров принял Медоева в Москве

Лавров принял Медоева в Москве

26/01/2021 - 14:06
Photo of ЕС комментирует решение ЕСПЧ по августовской войне

ЕС комментирует решение ЕСПЧ по августовской войне

25/01/2021 - 17:11
Photo of Международные отклики на решение ЕСПЧ по августовской войне 2008 г.

Международные отклики на решение ЕСПЧ по августовской войне 2008 г.

22/01/2021 - 21:53
Photo of Грузия в ежегодных докладах Европарламента о единой внешней политике и безопасности, а также политике обороны

Грузия в ежегодных докладах Европарламента о единой внешней политике и безопасности, а также политике обороны

22/01/2021 - 20:26
Back to top button