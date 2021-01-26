Тойво Клаар посещает Тбилиси

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, который прибыл в Тбилиси 24 января, вчера встретился с официальными лицами страны.

Как сообщает пресс-служба правительства, во время встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария стороны обсудили «изменения, произошедшие в сфере безопасности в регионе», обстановку безопасности на оккупированных территориях и прилегающих территориях, а также гуманитарные и социально-экономические вызовы на территориях, пострадавших от конфликта.

Стороны также акцентировали внимание на ограничения свободы передвижения, введенные российским оккупационным режимом на оккупированных территориях, а также обсудили решение Европейского суда по правам человека о российско-грузинской войне 2008 года, согласно которому, Россия несет ответственность за нарушение шести статей Европейской конвенции о правах человека.

Very good meeting today with Georgian PM @GakhariaGiorgi on security developments in Georgia and the South Caucasus. pic.twitter.com/bODUl36EbG — Toivo Klaar (@ToivoKlaar) January 25, 2021

По словам премьер-министра Гахария, в решении вызовов с точки зрения оккупированных территорий «огромное значение имеет активизация и прямая вовлеченность ЕС и других стратегических партнеров». Георгий Гахария поблагодарил Тойво Клаара за участие ЕС в мирном урегулировании конфликта и за работу Миссии наблюдателей ЕС на территориях, прилегающих к линии оккупации.

25 января Тойво Клаар также встретился с председателем парламентского Комитета по внешним отношениям Николозом Самхарадзе, чтобы обсудить текущие процессы на Южном Кавказе, существующие конфликты и вопросы безопасности в регионе.

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