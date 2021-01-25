Президент Грузии завершила визит в Брюссель

Президент Грузии Саломе Зурабишвили завершила свой трехдневный рабочий визит в Брюссель 23 января. Наряду с различными официальными лицами НАТО и ЕС 22 января она также встретилась с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, комиссаром ЕС по политике соседства и расширению Оливером Вархей и комиссаром ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом.

После встречи с Саломе Зурабишвили Урсула фон дер Ляйен заявила, что она в очередной раз подтвердила обязательство ЕС помочь своим соседям «в преодолении пандемии (Ковид-19) и ее экономических последствий».

По сообщению пресс-службы президента Грузии, Саломе Зурабишвили и Урсула фон дер Ляйен обсудили «вопросы развития отношений между ЕС и Грузией и содействия более глубокой секторальной интеграции».

Согласно тому же сообщению, «президент Грузии в ходе встречи еще раз подняла вопрос о финансировании грузинских студентов, чтобы приравнять плату за обучение граждан Грузии, обучающихся в странах ЕС, к плате за обучение студентов из тех же стран».

Pleased to host #Georgia 🇬🇪 President @Zourabichvili_S



We discussed the #COVID19 situation. I reiterated that I’m committed to helping our neighbours overcome the pandemic and its economic consequences.



We are #StrongerTogether pic.twitter.com/HsxwmNvc53 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 22, 2021

После встречи с комиссаром ЕС Оливером Вархей президент Зурабишвили заявила, что после пандемии «путь к восстановлению должен проходить через солидарность». «Я рада, что Грузия, один из ближайших партнеров Европы, может рассчитывать на поддержку Еврокомиссии».

В свою очередь, комиссар ЕС Вархей написал в Twitter, что «ЕС поддерживает Грузию, в том числе в вопросе раннего доступа к вакцине». Он также сказал, что ЕС будет поддерживать дальнейшее экономическое восстановление и развитие Грузии после Ковид-19.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс написал в Twitter после встречи, что он и президент Зурабишвили обсудили правовую реформу в Грузии.

«Верховенство закона является приоритетом (для ЕС) как внутри, так и за пределами его границ», – заявил еврокомиссар, добавив: «Я с нетерпением жду, когда Грузия продвинется вперед с заслуживающими доверия реформами, чтобы обеспечить независимую и подотчетную судебную систему, в том числе на высших инстанциях».

В ходе официального визита в Брюссель президент Грузии также встретилась с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем, королем Бельгии Филиппом, президентом Европпарламента Давидом Сассоли и председателем Комитета иностранных дел Европарламента Дэвидом Макаллистером.

Саломе Зурабишвили также встретилась с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и заявила на совместной с ним пресс-конференции: «Альянсу пора проявить больше солидарности и смелости».

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