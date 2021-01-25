Президент Грузии завершила визит в Брюссель
Президент Грузии Саломе Зурабишвили завершила свой трехдневный рабочий визит в Брюссель 23 января. Наряду с различными официальными лицами НАТО и ЕС 22 января она также встретилась с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, комиссаром ЕС по политике соседства и расширению Оливером Вархей и комиссаром ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом.
После встречи с Саломе Зурабишвили Урсула фон дер Ляйен заявила, что она в очередной раз подтвердила обязательство ЕС помочь своим соседям «в преодолении пандемии (Ковид-19) и ее экономических последствий».
По сообщению пресс-службы президента Грузии, Саломе Зурабишвили и Урсула фон дер Ляйен обсудили «вопросы развития отношений между ЕС и Грузией и содействия более глубокой секторальной интеграции».
Согласно тому же сообщению, «президент Грузии в ходе встречи еще раз подняла вопрос о финансировании грузинских студентов, чтобы приравнять плату за обучение граждан Грузии, обучающихся в странах ЕС, к плате за обучение студентов из тех же стран».
После встречи с комиссаром ЕС Оливером Вархей президент Зурабишвили заявила, что после пандемии «путь к восстановлению должен проходить через солидарность». «Я рада, что Грузия, один из ближайших партнеров Европы, может рассчитывать на поддержку Еврокомиссии».
В свою очередь, комиссар ЕС Вархей написал в Twitter, что «ЕС поддерживает Грузию, в том числе в вопросе раннего доступа к вакцине». Он также сказал, что ЕС будет поддерживать дальнейшее экономическое восстановление и развитие Грузии после Ковид-19.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс написал в Twitter после встречи, что он и президент Зурабишвили обсудили правовую реформу в Грузии.
«Верховенство закона является приоритетом (для ЕС) как внутри, так и за пределами его границ», – заявил еврокомиссар, добавив: «Я с нетерпением жду, когда Грузия продвинется вперед с заслуживающими доверия реформами, чтобы обеспечить независимую и подотчетную судебную систему, в том числе на высших инстанциях».
В ходе официального визита в Брюссель президент Грузии также встретилась с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем, королем Бельгии Филиппом, президентом Европпарламента Давидом Сассоли и председателем Комитета иностранных дел Европарламента Дэвидом Макаллистером.
Саломе Зурабишвили также встретилась с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и заявила на совместной с ним пресс-конференции: «Альянсу пора проявить больше солидарности и смелости».
По теме:
- Президент Грузии с официальным визитом находится в Брюсселе
- Саломе Зурабишвили встретилась с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)