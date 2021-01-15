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Новым председателем Прокурорского совета избран Мераб Джеранашвили

15/01/2021 - 19:46
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Прокурорский совет на своем заседании 15 января путем тайного голосования новым председателем совета на двухлетний срок избрал заместителя прокурора Тбилиси и члена этого же совета Мераба Джеранашвили.

Мераб Джеранашвили был единственным выдвинутым кандидатом на пост председателя совета. Из 15 членов совета на сегодняшнем заседании присутствовали 13 членов, которые единогласно поддержали его кандидатуру.

На этой должности Джеранашвили сменил Нану Хунджуа, срок полномочий которой истекает 16 января.

Мераб Джеранашвили работает в прокуратуре с 2009 года на различных должностях, а с 2016 года по настоящее время — заместитель прокурора Тбилиси.

Среди прочих функций полномочия Прокурорского совета заключаются в утверждении кандидатуры Генерального прокурора в пределах своей компетенции, а также проведении дисциплинарного производства в отношении первого заместителя генерального прокурора и заместителей.

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15/01/2021 - 19:46
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