Парламент избрал Иаго Хвичиа членом Прокурорского совета

На пленарном заседании 13 апреля Парламент Грузии избрал на четырехлетний срок депутата Нового политического центра — Гирчи Иаго Хвичия новым членом Прокурорского совета, состоящего из 15 членов.

Иаго Хвичия, который был избран в совет по оппозиционной квоте, получил поддержку 100 депутатов и победил трех других кандидатов от оппозиции.

На вакантную должность члена Прокурорского совета также были выдвинуты кандидатуры депутата от Единого национального движения Левана Бежашвили, депутата от Стратегии Агмашенебели Пааты Манджгаладзе и депутата от Лело Аны Нацвлишвили.

Парламент избирает одного члена Прокурорского совета по квоте оппозиции, одного по квоте большинства и двух из кандидатов, выдвинутых образовательными учреждениями и организациями гражданского общества, а одного – по представлению Министерства юстиции.

Кроме того, 8 членов совета из 15 членов избираются Конференцией прокуроров, 2 места занимают судьи судов общей юрисдикции, которых избирает Совет юстиции.

