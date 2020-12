«Международная прозрачность» критикует законопроект об ограничении финансирования оппозиции

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» заявила 28 декабря, что инициатива Грузинской мечты, которая предусматривает сокращение или приостановление государственного финансирования политических партий, «не соответствует демократическим стандартам».

Согласно пакету законодательных изменений, который уже принят Парламентом в первом чтении, партии, которые не освоят депутатские мандаты в полной мере, или депутаты, избранные по их выдвижению, будут пропускать заседания Парламента по «неуважительным причинам», лишатся государственного финансирования или их финансирование будет приостановлено на один год. Согласно этим же поправкам, партия будет лишена избирательной регистрации, если хотя бы один из ее лидеров, участвовавших в предвыборной агитации, «не удовлетворяет каким-либо конституционным требованиям для реализации активного избирательного права».

По мнению организации, любые законодательные ограничения, влияющие на деятельность политических партий и ослабляющие их, считаются шагом назад для демократии, поскольку согласно статье 3 Конституции Грузии «политические партии участвуют в формировании и реализации политической воли народа».

«Международная прозрачность – Грузия» ссылается на пояснение ЕСПЧ и отмечает, что «отмена государственного финансирования нанесет серьезный удар по оппозиционным партиям, что отрицательно скажется на политическом плюрализме и сделает политическую среду еще более неконкурентоспособной».

По заявлению организации, такое финансирование не может быть напрямую связано с получением депутатских мандатов. «Международная прозрачность» также отмечает, что, например, в 2016 году партия должна была набрать не менее 3% на парламентских выборах для получения государственного финансирования, в то время как для прохождения в Парламент необходимо было преодолеть барьер в 5%. Согласно поправкам, принятым 2 июля 2020 года, партия, набравшая на парламентских выборах не менее 1%, получит государственное финансирование.

«Международная прозрачность» также напоминает, что в 2008 году, когда оппозиционные партии были лишены государственного финансирования за отказ от парламентских мандатов, это решение подверглось критике со стороны тогдашнего народного защитника, а ныне депутата от Грузинской мечты Созара Субари и действующего исполнительного секретаря Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе.

По мнению организации, аннулирование избирательной регистрации является непропорционально суровой санкцией и представляет большую угрозу для ее использования в политических целях. «Неоправданно приравнивать участие неправомочного лица в избирательной кампании по тяжести к подкупу избирателей или неконституционной деятельности партии, и по этой причине отменить избирательную регистрацию партии», — говорится в заявлении.

«Международная прозрачность» также поясняет, что в случае принятия поправок Центральная избирательная комиссия будет иметь право аннулировать регистрацию партии, что до сегодняшнего дня является прерогативой суда.

Парламент принял соответствующий законопроект в первом чтении 23 декабря, что вызвало критику со стороны гражданского общества, оппозиционных партий и международных партнеров. Позже лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе заявил, что перед вторым и третьим слушаниями законодательные изменения будут отправлены в БДИПЧ/ОБСЕ или Венецианскую комиссию.

После того, как Ираклий Кобахидзе рассказал о планируемых изменениях, переговоры между правящей командой и оппозицией при посредничестве послов США и ЕС в Грузии были приостановлены. Пятый раунд диалога до сих пор не состоялся.

