Коалиция за адвокацию СМИ откликнулась на заявление Ники Гварамия об угрозах

Коалиция за адвокацию СМИ откликнулась на заявление директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия и заявила о существовании «обоснованных подозрений» относительно систематическом давлении «различного вида» на него со стороны представителей правящей партии.

За три дня до заявления коалиции 12 декабря Ника Гварамия написал в социальных сетях, что ему угрожали возобновлением дела против него до Нового года и конфискацией его имущества.

В заявлении, опубликованном 15 декабря, коалиция также упоминает о правовом преследовании против Ники Гварамия в 2019 году по обвинениям в «злоупотреблении властью и захвате имущества» во время его пребывания на посту директора телекомпании «Рустави 2» и поясняет, что до сих пор правоохранительными органами не было предоставлено никаких существенных объяснений по делу.

Организации-члены коалиции также ссылаются на доклад народного защитника по делу Гварамия, в котором отмечается, что «принятое (Никой Гварамия) даже вредное решение подлежит не то что уголовной, а даже корпоративно-правовой ответственности только в исключительных случаях».

«На фоне постоянной критики в адрес независимых СМИ со стороны представителей власти, мы опасаемся, что целью начатого против Ники Гварамия преследования является изменение редакционной политики «Мтавари архи». Этот процесс негативно скажется на команде «Мтавари архи» и рабочей среде журналистов», — заявили в коалиции.

«Словесные нападки и безответственные оценки в адрес СМИ со стороны представителей правящей политической партии и исполнительной власти недопустимы», — добавили в НПО, входящие в коалицию.

Правозащитники также акцентируют внимание на нападении на Нику Гварамия во дворе Тбилисского городского суда в январе 2020 года, а также на сообщения о слежке и психологическом давлении на членов его семьи.

С учетом этого организации-члены коалиции выражают свою полную поддержку Нике Гварамия и призывают «международных партнеров включить вопросы безопасности журналистов и свободы СМИ в политическую повестку дня, защитить директора и основателя «Мтавари архи» от явных угроз и политических преследований».

По теме:

This post is also available in: ქართული (Грузинский)