Служба статистики: ВВП Грузии в октябре упал на 3,9%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 ноября, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в октябре снизился на 3,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

По информации Службы статистики, в октябре 2020 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, снижение наблюдалось практически во всех секторах, кроме финансовой и страховой деятельности.

За первые десять месяцев 2020 года ВВП снизился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В январе-сентябре 2020 года аналогичный показатель составил -5,0%, а в январе-августе -5,6%.

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