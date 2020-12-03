Служба статистики: Годовая инфляция в Грузии в ноябре составила 3,8%

Согласно опубликованным 3 декабря данным Национальной службы статистики Грузии, годовая инфляция в ноябре составила 3,8%, а по сравнению с предыдущим месяцем – инфляция выросла на 0,9%.

По данным Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: в группе продовольствия и безалкогольных напитков цены выросли на 6,0%; Цены в группе здравоохранения выросли на 8,8%; Мебель, предметы домашнего обихода, предметы ухода за домом – рост на 10,2%, транспорт – снижение на 5,2%. Цены выросли также табак и алкоголь — на 7,6%.

Основное влияние на ежемесячный уровень инфляции оказало изменение цен в следующих группах: продовольствие и безалкогольные напитки (рост на 1,8%); Транспорт (рост на 1,1%); Мебель, предметы домашнего обихода, ухода за домом (рост на 0,8%).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)