Служба статистики: Годовая инфляция в Грузии в ноябре составила 3,8%
Согласно опубликованным 3 декабря данным Национальной службы статистики Грузии, годовая инфляция в ноябре составила 3,8%, а по сравнению с предыдущим месяцем – инфляция выросла на 0,9%.
По данным Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: в группе продовольствия и безалкогольных напитков цены выросли на 6,0%; Цены в группе здравоохранения выросли на 8,8%; Мебель, предметы домашнего обихода, предметы ухода за домом – рост на 10,2%, транспорт – снижение на 5,2%. Цены выросли также табак и алкоголь — на 7,6%.
Основное влияние на ежемесячный уровень инфляции оказало изменение цен в следующих группах: продовольствие и безалкогольные напитки (рост на 1,8%); Транспорт (рост на 1,1%); Мебель, предметы домашнего обихода, ухода за домом (рост на 0,8%).
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