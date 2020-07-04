Служба статистики: инфляция в июне составила 6,1%

По данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 июля, в июне 2020 года годовой уровень инфляции составил 6,1%, а по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции составил на 1,4%.

По информации Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияли изменения цен в следующих группах: продукты питания и безалкогольные напитки (увеличение на 13,6%); Здравоохранение (увеличение на 7,5%); Транспорт (снижение на 8,6%).

На формирование ежемесячной инфляции повлияли изменения цен в следующих группах: продукты питания и безалкогольные напитки (снижение на 4,8%); Транспорт (снижение на 3,4%); Одежда и обувь (увеличение на 5,6%); Здравоохранение (увеличение на 2,2%).

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