Источник: Служба статистики Грузии
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Служба статистики: годовая инфляция в сентябре составила 3,8%

02/10/2020 - 16:22
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По данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 2 октября, годовая инфляция в сентябре составила 3,8%, а цены выросли на 0,07% по сравнению с предыдущим месяцем.

По информации Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: цены в группе продуктов питания и безалкогольных напитков выросли на 6,3%, в группе алкогольных напитков и табака — на 8,9%. Подорожали как табачные изделия (13,3%), так и алкогольные напитки (5,1%). Цены также выросли в группе здравоохранения (7,5%) и в группе различных товаров и услуг (9,1%).

Основное влияние на формирование ежемесячной инфляции оказало изменение цен в следующих группах: продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 0,5%), транспорт (рост на 1,9%), здравоохранение (рост на 1,8%) и одежда и обувь (рост на 2,4%).

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02/10/2020 - 16:22
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