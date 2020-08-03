Служба статистики: годовая инфляция в июле составила 5,7%

По данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 августа, годовая инфляция в июле 2020 года составила 5,7%, а по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составила -0,5%.

По информации Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияли изменения цен в следующих группах: продовольствие и безалкогольные напитки (рост на 11,5%), алкогольные напитки, табак (рост на 9,0%), транспорт (снижение на 9,3%).

На формирование месячной инфляции повлияли изменения цен в следующих группах: продовольствие и безалкогольные напитки (снижение на 1,6%); одежда и обувь (снижение на 4,0%); транспорт (увеличение на 1,0%).

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