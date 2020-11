Сопредседатели женевских переговоров посетили Сухуми и Цхинвали

Сопредседатели Женевских международных дискуссий от ЕС, ООН и ОБСЕ — Тойво Клаар, Джихан Султаноглу и Рудольф Михалка 25-26 ноября в Сухуми и Цхинвали провели подготовительные встречи к 51-му раунду дискуссий.

Ранее, 23 ноября, аналогичная встреча прошла в Тбилиси, на которой с грузинской стороны председательствовал заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия. После этого сопредседатели отправились в Сухуми и Цхинвали, где провели встречи с «президентом» Абхазии Асланом Бжания и представителем Цхинвали на Женевских переговорах Муратом Джиоевым.

По сообщениям абхазских СМИ, в ходе встречи 25 ноября в Сухуми стороны обсудили повестку дня следующего раунда Женевских переговоров, а также вопросы региональной безопасности и стабильности в условиях пандемии коронавируса.

Абхазская сторона выразила обеспокоенность «процессом милитаризации Грузии», в частности, военными учениями, которые проводятся в рамках партнерства Грузия-НАТО. Власти оккупированной Абхазии заявляют, что недавний визит американского военного корабля USS Donald Cook в Черное море может «негативно повлиять» на региональную безопасность.

«Президент» Абхазии Аслан Бжания заявил сопредседателям Женевских переговоров, что Сухуми будет содействовать принятию таких решений, которые будут выгодны не только для Абхазии, но и для всего Кавказа. «Я надеюсь, что предстоящий раунд дискуссий будет полезным и результативным», — сказал он.

26 ноября сопредседатели встретились в Цхинвали с Муратом Джиоевым, который отметил, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, «надо решать многие вопросы как безопасности, так и гуманитарного характера».

В связи с этим Джиоев подчеркнул проблему ВПЛ и отметил, что этот вопрос не может быть решен, так как «начиная с 2010 года Грузия ежегодно начала выносить свою политизированную резолюцию по беженцам на трибуну ООН».

Назвав это постоянным источником «дестабилизации», Джиоев заявил, что грузинский полицейский пост Чорчана-Цнелиси должен быть упразднен. Югоосетинская сторона отметила, что, несмотря на пандемию, очень важно провести встречу в Женеве в свете последних событий на Кавказе, — сказал Джиоев журналистам после встречи.

51-й раунд Женевских переговоров, первоначально запланированный на 31 марта — 1 апреля, был отложен сопредседателями из-за пандемии. Следующий раунд обсуждений был назначен на 6-7 октября, но был отложен до декабря во второй раз, так как «не все участники имели возможность присутствовать». Тбилиси обвинил Москву в преднамеренном срыве переговоров.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)