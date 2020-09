Многонациональные военные учения «Достойный партнер 2020» завершились

Завершились военные учения «Достойный партнер 2020», которые продолжались в течение 11 дней и в которых участвовали более 2700 военнослужащих из Грузии, США, Великобритании, Польши и Франции. Торжественная церемония закрытия учений прошла 18 сентября на военной базе в Вазиани (недалеко от Тбилиси).

Военные учения проходили в период 7-18 сентября на военном аэродроме Вазиани, полигоне Вазиани и учебной базе Норио. В этом году в Грузии уже пятый раз проводятся международные военные учения.

На церемонии закрытия многонациональных военных учений, продолжавшейся около получаса, присутствовали министр обороны Ираклий Гарибашвили, президент Грузии Саломе Зурабишвили, председатель Парламента Арчил Талаквадзе и посол США в Грузии Келли Дегнан, которые обратились к аудитории.

В своем выступлении президент Грузии отметила, что цель страны — «создать современные боеспособные и совместимые с НАТО Силы обороны», которые «внесут свой вклад в укреплении стабильности и безопасности в Черноморском регионе».

В своем выступлении Саломе Зурабишвили также подчеркнула важность сотрудничества со странами-партнерами и сказала, что «Грузия сильнее и более защищена благодаря тесному сотрудничеству со странами-партнерами».

Она также напомнила о долгой истории партнерства Грузии с НАТО, отметила активное участие грузинских военных в международных миротворческих миссиях и сказала, что «членство в альянсе — наша твердая цель».

«Грузинские военные неоднократно доказывали, что Грузия — надежный друг и достойный партнер в преодолении региональных и глобальных вызовов», — добавила президент.

Зурабишвили также акцентировала внимание на отношениях с США, заявив, что углубление стратегического сотрудничества с США является одним из «важнейших приоритетов» страны.

«Посредством многонациональных учений и постоянной готовности мы защищаем мир, улучшаем совместимость и поддерживать безопасную среду в регионе», — так обратился председатель Парламента Арчил Талаквадзе к собравшимся и сказал, что «Достойный партнер» является «еще одним выражением важной поддержки со стороны наших западных партнеров в отношении мирной, сильной и свободной Грузии».

По его словам, «наша мечта – это то, чтобы завершить российскую оккупацию в стране» за счет «эффективной внутренней и внешней политики, развития возможностей обороноспособности, сотрудничества со стратегическими партнерами и укрепления демократии».

Глава Парламента подчеркнул, что «Силы обороны Грузии являются надежной опорой на пути евроатлантической интеграции страны». По его словам, «Грузия отвечает всем основным требованиям, и мы находимся в стратегической готовности к вступлению в НАТО».

Арчил Талаквадзе поблагодарил стратегического партнера Грузии — США и дружественные страны — за «решительную поддержку в укреплении обороноспособности Грузии» и пообещал провести октябрьские парламентские выборы в «справедливых и прозрачных» условиях.

«Мы в очередной раз докажем на выборах, что Грузия привержена демократическим ценностям и что страна по праву заслуживает достойного и полноправного членства в европейском и евроатлантическом пространстве».

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили также подчеркнул совместимость Сил обороны страны с НАТО, заявив: «этими учениями мы еще раз показываем всем, что сотрудничество с нашими партнерами углубляется».

Глава оборонного ведомства Грузии подчеркнул стратегическое сотрудничество между Грузией и США и отметил, что учения «Достойный партнер», состоявшиеся в этом году, и учения «Сильный дух», запланированные на следующий год, являются тому подтверждением.

Он также рассказал о совместных военных учениях НАТО и Грузии, запланированных в 2020 году, и сказал, что это «подтверждает наше образцовое сотрудничество с НАТО». «Сила в партнерстве», — добавил Гарибашвили в конце своего выступления.

Посол США в Грузии Келли Дегнан также обратилась к собравшимся и поблагодарила организаторов учений за их проведение, несмотря на «существующие сложные обстоятельства». Она также отметила, что успешное завершение учений — это сигнал о том, что «вместе мы сильны».

Дегнан подчеркнула приверженность Грузии силам США и НАТО и сказала, что «приверженность углублению связей, а также общему миру и стабильности будет продолжаться».

После выступлений состоялась церемония награждения участвовавших в учениях военнослужащих.

