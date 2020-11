Заявление ЕС по докладу Совета Европы о конфликте в Грузии

25 ноября Евросоюз и его члены приветствовали представление генеральным секретарем Совета Европы 22-го сводного доклада «Конфликт в Грузии».

ЕС подчеркнул важность сохранения этого вопроса в политической повестке дня Совета Европы и призвал генерального секретаря продолжать представлять доклады, которые среди прочего, касаются также вопросов соблюдения прав человека в пострадавших от конфликта регионах Грузии.

ЕС выразил сожаление в связи с тем, что не было достигнуто никакого прогресса в реализации решения, принятого на встрече заместителей министров Совета Европы 21 октября.

Выразив обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека и безопасностью в регионах Абхазия и Цхинвальский регион, ЕС заявил, что закрытие пунктов пересечения между оккупированными территориями и остальной Грузией отрицательно сказалось на безопасности и благополучии местного населения, особенно в условиях пандемии.

В заявлении Евросоюз призвал к освобождению всех задержанных лиц, включая гражданина Грузии Зазу Гахеладзе, которые были задержаны властями оккупированных регионов, а также подчеркнул необходимость проведения надлежащего расследования и исполнения правосудия по делам смерти Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия.

ЕС также акцентировал внимание на военном присутствии России на оккупированных территориях, военных учениях «Кавказ-2020», процессе «бордеризации» и растущей дискриминации этнических грузин как в Абхазии, так и в Цхинвальском регионе, которые по-прежнему ограничены в своих правах на проживание, работу и владение собственностью и получение образования на родном языке.

Согласно заявлению, ЕС готов поддержать мир и урегулирование конфликтов посредством Женевских международных дискуссий, а также механизмов предотвращения инцидентов и реагирования на них и Миссии наблюдателей ЕС. Европейский союз отмечает важность немедленного возобновления Женевских переговоров и приветствует назначение следующего раунда на 10-11 декабря.

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ», — говорится в заявлении Евросоюза, в котором содержится призыв к России выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года.

К заявлению присоединились Албания, Андорра, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Монако, Черногория, Северная Македония, Сан-Марино, Турция и Украина.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)