В оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе начались российские военные учения «Кавказ-2020»

По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, 21 сентября в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе стартовали российские военные учения «Кавказ-2020» с участием российских, абхазских и цхинвальских военнослужащих.

По данным российского оборонного ведомства, в проходящих в Абхазии учениях участвуют более 1500 военнослужащих и 500 единиц военной техники, которые совершили 150-километровые марши на полигонах Цебельда и Нагвалоу.

Что касается оккупированного Цхинвальского региона, в этом регионе в учениях принимают участие 1500 военнослужащих, которые совершили марш с участием 300 единиц военной техники на полигон Дзарцеми.

Учения в обоих регионах продолжатся на этой неделе. В Абхазии его сценарий предусматривает уничтожение предполагаемого врага в горах и на морском побережье оккупированного региона. Особое внимание на учениях уделяется «отработке вопросов организации подразделений резерва по борьбе с заминированными автомобилями, на которых будут прорываться террористы».

Учения «Кавказ-2020», которые продлятся до 26 сентября, охватывают Южный военный округ ВС РФ. В них участвуют в общей сложности более 8000 артиллеристов, более 3000 единиц реактивных артиллерийских орудий, военной и специальной техники, а также беспилотных летательных аппаратов.

После российско-грузинской войны 2008 года в оккупированных регионах Грузии были размещены две российские военные базы. Обе базы (7-я в Абхазии, 4-я в Цхинвали) подчиняются Южному военному округу РФ.

Тбилиси неоднократно выражал озабоченность по поводу учений на оккупированных территориях под руководством России.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)