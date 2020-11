АМЮГ обжалует результаты 38 участков в суде

После того, как окружные избирательные комиссии закончат процесс рассмотрения избирательных жалоб, НПО Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) обжалует в суде результаты только 38 из 109 избирательных участков, в отношении которых были поданы жалобы.

В заявлении, опубликованном 6 ноября, АМЮГ поясняет, что из-за ограниченного времени и ресурсов, необходимых для подачи иска в суд, организация отдала приоритет таким округам, в которых в сумме было подано больше жалоб.

«АМЮГ не продолжает оспаривать округа, в которых были обжалованы в основном итоговые мажоритарные протоколы, и, по предварительным данным, аннулирование обжалованных протоколов не может повлиять на результаты мажоритарных выборов», — добавили в организации.

По сообщению АМЮГ, из 109 жалоб, поданных в окружные избирательные комиссии – была вскрыта и пересчитана опечатанная документация 19 участков, уточнены данные 23 итоговых протоколов; требования в отношении 2 участков были отозваны самой организацией; требования в связи с 9 участками остались нерассмотренными из-за подачи жалобы в электронном виде; в связи с 79 избирательными участками жалобы АМЮГ не были удовлетворены и/или оставлены нерассмотренными.

По оценке АМЮГ, в целом процесс рассмотрения жалоб в окружных избирательных комиссиях носил в основном формальный характер, и «решения об отклонении жалобы принимались непоследовательно и необоснованно».

АМЮГ считает, что ЦИК «не осознавала серьезность политического кризиса в стране и не использовала возможности, которые могли снять вопросы о достоверности данных, отраженных в итоговых протоколах». Организация призвала Избирательную администрацию «пересмотреть уже принятые решения по собственной инициативе, и пересчитать данные всех подозрительных избирательных участков заново».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)