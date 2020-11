НПО заявляют, что окружные комиссии не рассматривают жалобы

НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) и Международная прозрачность – Грузия (TIG) заявили 4 ноября, что внесенные ими жалобы в нескольких окружных избирательных комиссиях не стали рассматривать по разным причинам, а большинство жалоб не были удовлетворены.

По заявлению организаций, в качестве одной из причин этого окружные избирательные комиссии называют тот факт, что наблюдатели не представили свои доверенности. Однако, по их информации, несмотря на то, что представители обеих организаций позже представили свои доверенности на заседаниях окружных комиссий, которые подтверждали, что они действовали от имени организаций, как на заседаниях, так и в момент подачи жалоб, комиссии по-прежнему их не рассматривали.

«Например, Кутаисская окружная избирательная комиссия вызвала представителя на заседание сегодня (4 октября) в 7 часов, а провела заседание раньше и отправила постановление о нерассмотрении жалобы на час раньше, в 6 часов», — сообщили в неправительственных организациях.

Правозащитники также отмечают, что большинство окружных избирательных комиссий, которые рассматривали их жалобы, не удовлетворили требование о признании недействительным итогового протокола и пересчете бюллетеней. По их словам, требование «Справедливых выборов» о пересчете голосов на избирательных участках было удовлетворено лишь в нескольких случаях, в том числе на участке №97 в Самгори, где были «выявлены большие расхождения» между данными, отраженными в действительных бюллетенях и итоговых протоколах.

НПО призывают окружные избирательные комиссии:

Не создавать искусственных барьеров для рассмотрения жалоб, поданных организациями-наблюдателями, и способствовать прохождению процесса в правых рамках;

С большей ответственностью относится к собственным решениям, максимально пытаться пересчитать бюллетени как можно с большего числа избирательных участков и таким путем повысить доверие к результатам выборов.

Если рекомендации не будут выполнены, всю ответственность за политический кризис в стране правозащитники возлагают именно на них.

