Посол США Келли Дегнан подытожила визит Майка Помпео в Грузию

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила 19 ноября, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Тбилиси был очередным подтверждением «твердой поддержки» США выбора Грузии по углублению евроатлантических связей, а также «непоколебимой поддержки» суверенитета и территориальной целостности Грузии «на фоне российской агрессии».

Отметив, что у США есть «сильная двусторонняя повестка дня» с Грузией, Келли Дегнан сказала, что во время встреч с лидерами страны Майк Помпео обсуждал, среди прочего, «борьбу Грузии с коррупцией, ее усилия по содействию экономическому росту и построению современных государственных институтов и по укреплению нашего партнерства ради глобальной глобальной безопасности».

По словам Дегнан, госсекретарь США на встрече с представителями гражданского общества обсудил вопросы, касающиеся реализации судебной реформы и роли независимой судебной системы в здоровой демократической системе. «У госсекретаря Помпео была возможность услышать от участников, что они делают для того, чтобы воплотить в жизнь свою мечту о сильном и процветающем государстве», — добавила она.

По словам посла Дегнан, во время встречи с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II «госсекретарь подчеркнул роль Грузии в Международном альянсе за свободу вероисповедания и подчеркнул важность поощрения и защиты религиозной свободы», чтобы каждый имел свободу на свою религию или убеждения.

