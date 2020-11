Представители Госдепартамента прокомментировали визит Майка Помпео в Грузию

Представители Госдепартамента США после завершения визита госсекретаря Майка Помпео в Грузию беседовали с представителями СМИ. Детали разговора были опубликованы Госдепартаментом 18 ноября.

На брифинге один из высокопоставленных официальных лиц, предположительно посол США в Грузии Келли Дегнан, заявила, что Соединенные Штаты призывают оппозицию в Грузии, которая объявила бойкот новому Парламенту, «бороться за перемены» из законодательного органа.

«Выборы были конкурентными, в определенной степени лучше — меньше языка ненависти, меньше агрессивной тактики перед выборами, но… вновь были выявлены (таие) нарушения, как подкуп избирателей и запугивание, которые, к сожалению, имеют место на выборах в Грузии в течение последних 30 лет», — сказала она.

Говоря о причинах встречи Помпео с представителями гражданского общества для обсуждения судебной реформы, тот же официальный представитель сказал, что «если бы существовала действительно независимая судебная система, избирательные жалобы можно было бы рассмотреть в суде и у народа было бы доверие к его результатам».

«К сожалению, многие люди в Грузии не доверяют судебной системе, Центральной избирательной комиссии», — сказал он, добавив, что «Центральная избирательная комиссия не урегулировала пересчет голосов и другие такие вопросы так прозрачно, как следовало бы. Это породило сомнения в связи с надежностью результатов».

Другое официальное лицо, в свою очередь, заявило: «Мы находимся здесь для того, чтобы выразить нашу долгосрочную поддержку Грузии, ее суверенитету, независимости, будущему, ее потенциалу и прочному партнерству между США и Грузией».

«Грузия — наш большой партнер с точки зрения безопасности и военной точки зрения, и госсекретарь желает подчеркнуть поддержку в отношении суверенитета Грузии», — отметил он.

То же официальное лицо также прокомментировал отказ оппозиции войти в Парламент, и подчеркнул важность использования институтов. Он призвал оппозицию к тому, чтобы вместо бойкота будет лучше добиваться своих целей с использованием именно этих институтов.

«Мы также встретитесь с представителями бизнеса, поскольку часть этого послания также включает в себя повышение доверия и создание такой бизнес-среды, которая привлечет иностранные инвестиции, что так необходимо для той части мира, которая имеет большой потенциал в торговле и инвестициях, но также расположен в безжалостном соседстве», — добавил он.

