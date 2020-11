Грузинские политики оценивают визит госсекретаря США

Госсекретарь США Майк Помпео 18 ноября встретился в Тбилиси с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, а также представителями гражданского общества и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

После отъезда Помпео из Тбилиси представители правящей команды и оппозиционных партий дали оценку визиту американского дипломата.

На заседании правительства 19 ноября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что во время встречи с госсекретарем США он говорил об укреплении демократических институтов Грузии, углублении стратегического партнерства между США и Грузией и роли Тбилиси и Вашингтона в происходящих регионе событиях.

«Самое главное, что госсекретарь от имени американского народа и правительства подтвердил непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, евроатлантического развития нашей страны и, что самое главное, дальнейшего углубления торговых и экономических отношений», — заявил премьер-министр.

Давид Киркитадзе из Единого национального движения подверг критике правящую партию, заявив, что «со стороны властей не было никаких предложений, таких как размещение американской военной базы в нашей стране, безвизовый режим с США» и «они даже не упоминали Соглашение о свободной торговле с Америкой».

Представитель Европейской Грузии Серги Капанадзе заявил: «когда перед регионом стоят такие серьезные вызовы, вызовы безопасности, включая угрозы, напрямую связанные с войной, киберугрозы, угрозы российской агрессии в целом, визит госсекретаря США очень важен и в очередной раз подчеркивает присутствие Америки в этом регионе, что Америка остается в этом регионе».

«Также было очень хорошим и правильным посланием то, которое было озвучено гражданским обществом относительно постоянного военного присутствия Соединенных Штатов в Грузии. Конечно, оппозиционные силы приветствуем подобное обращения», — добавил он.

Генеральный секретарь Лейбористской партии Георгий Гугава подчеркнул, что «главным посланием было поддержать суверенитет Грузии, ее территориальную целостность, а не власть». «Вы видели, что они даже не проводили совместной публичной пресс-конференции с представителем сегодняшней власти», — сказал он.

