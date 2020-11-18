Госсекретарь США завершил свой визит в Грузию встречей с представителями гражданского общества

Госсекретарь США Майк Помпео 18 ноября завершил визит в Грузию встречей с представителями НПО, с которыми обсуждал реформу судебной системы и роль гражданского общества в развитии страны.

В ходе встречи госсекретарь «отметил недавние усилия Грузии по реформе судебной системы и важную роль, которую гражданское общество сыграло в содействии верховенству закона и развитию современных государственных институтов», — говорится в сообщении Посольства США в Грузии. «Однако все согласились с тем, что еще многое предстоит сделать и что Соединенные Штаты готовы продолжать свою поддержку», — говорится в сообщении.

I enjoyed a candid conversation on judicial reform and democratic progress with members of Georgia’s vibrant civil society. Georgia has made progress fighting corruption, developing modern state institutions, and enhancing security. pic.twitter.com/wUsXx40R9D — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 18, 2020

Заявления НПО по итогам встречи

На встрече с госсекретарем США присутствовали представители НПО Международная прозрачность — Грузия, Демократическая инициатива Грузии, Центр исследований экономической политики, Права Грузия и Фонд Открытого общества, а также Торговой палаты США в Грузии.

После встречи с госсекретарем США руководитель Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе заявила, что «неформальное правление» представляет собой угрозу демократическому развитию Грузии.

Представитель организации «Права Грузия» Каха Цикаришвили отметил, что Посольство и Государственный департамент США хорошо осведомлены о независимости судебной системы и верховенстве закона в Грузии. «В качестве доказательств были представлены конкретные дела, когда суд принял определенные политические и коррупционные решения», — заявил он.

«Речь шла о конкретных делах, о которых мы сообщили госсекретарю. Это было дело картографов, это было дело порта Анаклия, дело Филип Моррис», — сказал Гиа Гвилава из «Международной прозрачности – Грузия». «(Помпео) задал вопрос о клане в суде и спросил, какими именно методами они работают», — добавил он.

Гванца Цулукидзе из Демократической инициативы Грузии заявила, что представители гражданского общества ознакомили госсекретаря США с «политически мотивированными» делами, в том числе с делом картографов, делом Георгия Руруа и др.

«Мы, как неправительственный сектор, предложили несколько вариантов, первым из которых, конечно же, был политический консенсус, без которого невозможно выйти из тупика, в котором мы находимся, и мы предложили посольству, чтобы оно сыграло роль активного посредника», — заявила представитель Фонда Открытого общества Софио Асатиани. Говоря о том, какую помощь могут оказать США судебной реформе Грузии, Асатиани сказала, что «судебная реформа должна быть необходимым предварительным условием» получения финансовой помощи от США.

Встречи с представителями властей Грузии и Патриархом

Сегодня утром госсекретарь США Майк Помпео встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани, а также с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

«Сотрудничество США с Грузией имеет огромное значение, и наша поддержка в отношении суверенитета Грузии на фоне российской оккупации непоколебима», — сказал он после встречи с президентом Грузии.

В связи со встречей с премьер-министром Гахария и министром иностранных дел Залкалиани Помпео написал в Twitter, что они обсуждали «важность проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов в Грузии».

Great to meet with Prime Minister @GakhariaGiorgi and Foreign Minister @DZalkaliani to discuss the importance of holding free, fair, and transparent elections in Georgia. I reaffirmed unwavering U.S. support for Georgia’s sovereignty in the face of Russian occupation. pic.twitter.com/jg3IeNFA4w — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 18, 2020

По окончании встречи министр иностранных дел Грузии заявил, что разговор был сосредоточен на «усилении присутствия США в Грузии по всем направлениям». Он выразил надежду, что «эта встреча принесет нам существенные, осязаемые результаты», в том числе в плане более активного участия США в регионе.

По словам Залкалиани, стороны также обсудили вопросы углубления стратегического партнерства между двумя странами на фоне существующих вызовов безопасности, поддержку США в отношении стремлений Грузии в НАТО, экономику и иностранные инвестиции, сотрудничество в борьбе с пандемией Ковид-19, в том числе, с точки зрения закупки вакцин и ситуацию на оккупированных территориях Грузии.

Что касается политического кризиса в Грузии после выборов, Залкалиани отметил, что «США заинтересованы в стабильности страны, чтобы процессы шли в политическом направлении и никоим образом не выходили за рамки правового поля».

It was my great pleasure to meet with His Holiness, Georgian Orthodox Church Patriarch Ilia II today. As a member of the International Religious Freedom Alliance, Georgia’s role in promoting and protecting religious freedom around the world cannot be overstated. pic.twitter.com/tIniLyqSPl — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 18, 2020

Молчаливая акция оппозиции

Параллельно с официальными встречами госсекретаря США в Грузии местная оппозиция провела молчаливую акцию в центре Тбилиси, чтобы сообщить американскому дипломату, что правящая партия «сфальсифицировала» парламентские выборы.

Представитель Единого национального движения Заал Удумашвили на акции, что молчаливым протестом они показали всему миру существующую в настоящее время в Грузии критическую ситуацию.

Лидер партии Гирчи Зураб Джапаридзе заявил, что целью акции было продемонстрировать, что власти Грузии «сфальсифицировали» парламентские выборы.

В то же время сегодня 24 политические партии выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность «обратным ходом демократии» в стране и подчеркнули важность двустороннего сотрудничества между США и Грузией.

Майк Помпео отправился из Тбилиси в Израиль. «Госсекретарь заверил, что отношения США и Грузии прочно основаны на наших общих ценностях и непоколебимой приверженности США территориальной целостности и суверенитету Грузии», — говорится в заявлении посольства США.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)