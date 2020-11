Ведущий депутат Европарламента призывает грузинскую оппозицию войти в новый Парламент

Эстонский депутат Европарламента Марина Кальюранд, которая возглавляет Делегацию Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Грузия, 17 ноября призвала грузинские политические партии и кандидатов «участвовать во втором туре выборов и получить мандаты, чтобы выразить уважение демократическому волеизлиянию граждан Грузии».

«Я твердо верю, что эта целенаправленная попытка создания препятствий нормальному функционированию института, имеющего решающее значение для демократии, является безуспешной», — сказала она о бойкоте второго тура со стороны и отказе войти в новый Парламент.

Марина Кальюранд в очередной раз повторила оценку международных наблюдателей в связи с выборами, отметив, что, за исключением нескольких недостатков, которые все еще нужно урегулировать, выборы были конкурентными и основные свободы, включая свободу выражения мнений, соблюдены.

Он подчеркнул, что все важные жалобы должны рассматриваться в рамках закона и в соответствии с демократическими стандартами.

Приветствуя продолжающийся политический диалог между правящей партией и оппозицией при посредничестве послов ЕС и США, депутат Европарламента сказала: «Я твердо верю, что евроатлантическое сотрудничество обеспечит путь к стабильности, и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с вновь избранным Парламентом Грузии».

