Доклад МДФ об антизападных посланиях, языке ненависти и ложной информации

НПО Фонд развития медиа (MDF) 16 ноября опубликовала доклад, в котором говорится, что организация выявила 157 антизападных посланий в период до парламентских выборов, прошедших 31 октября.

Согласно докладу, в период мониторинга (1 августа — 25 октября) также были выявлены кампании предвыборной дискредитации, а также дезинформация против политических и других субъектов в социальных сетях.

Согласно документу, наибольшая доля антизападных посланий (65) была направлена ​​против Запада, как ценностного пространства, так и географического и институционального единства. Далее следуют НАТО (41), США (26), НПО и Сорос (15), и, на последнем месте, Евросоюз (10).

Доклад был подготовлен Фондом развития медиа (MDF) в рамках Доклад был подготовлен Фондом развития медиа (MDF) в рамках Программы поддержки толерантности, гражданской осведомленности и интеграции (PITA) , которую осуществляет Ассоциация ООН Грузии при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

В документе говорится, что с точки зрения антизападных посланий лидирует Альянс патриотов (87), большинство из которых нацелены на НАТО (36). В посланиях преобладал вопрос о военном нейтралитете Грузии и прямом диалоге с Россией.

Из 140 комментариев, содержащих язык ненависти в отношении избирательных субъектов, наибольшая доля (87) приходится на ксенофобию, от чего почти вдвое отстают гомофобные оценки (47). Шесть заявлений были направлены на разжигание вражды.

По заявлению НПО, наибольшая доля ксенофобских посланий приходится на туркофобию (59), что было обусловлено традиционной кампанией Альянса патриотов, направленной на «мобилизацию сторонников путем разжигания исторической травмы и перенесения внимания с угрозы со стороны России на исторические угрозы».

В документе говорится, что наиболее влиятельная кампания по дискредитации, развернутая властями против оппозиции в преддверии выборов, была посвящена «теме монастырского комплекса Давид Гареджи», в связи с которой прокуратура задержала двух бывших членов Комиссии по демаркации границы незадолго до парламентских выборов по делу о действиях, направленных на предположительную передачу территории Азербайджану.

Проект Фонда развития медиа «Детектор мифов» — выявил 14 аккаунтов в Facebook, а также четыре правительственных СМИ, которые видели след Национального движения в вооруженном нападении на банк в Зугдиди по той причине, что один из заложников оказался членом Национального движения.

За отчетный период «Детектор мифов» проверил 22 дезинформационных и манипулятивных заявления, распространенные политиками. Альянс патриотов чаще всего манипулировал историей и использовал эту тему для разжигания туркофобских настроений.

Далее следует «Грузинский марш» Сандро Брегадзе, который, помимо угрозы потери самобытности, повторял кремлевские дезинформационные послания в отношении стран Балтии.

Из 31 дезинформации, отраженной в докладе, 16 были направлены против оппозиции и 8 — против правящей партии. Наиболее распространенными формами дезинформации были фальсификация цитат и ложная информация, а также распространение фальсифицированных постов/документов и фото-видео манипуляции.

Организация отмечает, что было выявлено 56 аккаунтов в Facebook, которые распространяли ложную информацию против оппозиции и в основном были связаны с правящей партией; А также 30 аккаунтов, которые распространяли ложные сообщения против правящей партии и были связаны с Национальным движением.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)