В МВД подтвердили личность злоумышленника, взявшего заложников в филиале «Банка Грузии» в Зугдиди

Заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе подтвердил на брифинге 26 октября, что вооруженным злоумышленником, который захватил в филиале «Банка Грузии» в Зугдиди в заложники 43 человек, был Бадри Эсебуа.

Брифинг в МВД был проведен спустя пять дней после захвата в банке, после того, как прошедшей ночью директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия со ссылкой на свой источник первым озвучил в эфире своей телекомпании личность злоумышленника.

На сегодняшнем брифинге заместитель министра подверг критике «определенные СМИ» за публикацию фотографий захватчика до того, как министерство подтвердило информацию.

Вчера в МВД заявили, что личность злоумышленника, захватившего заложников, была идентифицирована, однако министерство не стало называть имени напавшего на банк человека.

В то же время вчера в СМИ появилась информация о том, что нападавший был действующим военнослужащим.

На сегодняшнем брифинге Владимир Борцвадзе также сообщил, что на данный момент ведомство не располагает информацией о местонахождении нападавшего.

Человек, вооруженный автоматом и ручной гранатой, 21 октября проник в Зугдидское отделение «Банка Грузии», взял в заложники 43 человека, 19 из которых удерживал при себе около 8 часов, и требовал 500 000 долларов США и безопасный коридор в обмен на их освобождение.

После нескольких часов переговоров, после того как нападавший получил запрошенную сумму, он освободил большую часть заложников и покинул здание банка с 4 заложниками. Среди них был Автандил Галдава, начальник Департамента полиции региона Самегрело и Земо Сванети, который вел переговоры с преступником и сдался ему вместо других заложников.

Несмотря на розыскные работы, продолжавшиеся в течение пяти дней, правоохранительные органы до сих пор не арестовали захватчика.

Министерство внутренних дел расследует дело по статьям 236, 323 и 329 Уголовного кодекса, которые касаются захвата заложников в террористических целях и незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия.

