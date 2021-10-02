Избирательный участок №3 в районе Сабуртало, Тбилиси, 2 октября 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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Экзит-поллы показали противоречивые результаты

02/10/2021 - 20:45
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После закрытия избирательных участков телеканалы «Имеди», «Мтавари архи» и «Формула» опубликовали отличающиеся друг от друга результаты проведенных по их заказу экзит-поллов.

Имеди

Согласно экзит-поллам, проведенным компанией «Горби» по заказу телекомпании «Имеди», которые показывают данные, доступные по всей Грузии по состоянию на 18:00:

  • Грузинская мечта получила 47,6% голосов;
  • Единое национальное движение — 27,1%;
  • За Грузию — 6,8%;
  • Лело за Грузию — 2,8%;
  • Гирчи – больше свободы — 2,8%;
  • Европейская Грузия — 2,6%;
  • Лейбористская партия — 1,8%;
  • Альянс патриотов — 1,5%;
  • Третья Сила – Стратегия Агмашенебели — 1,3%;
  • Граждане — 1%;
  • Гирчи — 0,9%.

Что касается кандидатов в мэры столицы, согласно экзит-поллам «Имеди», голоса распределились между кандидатами следующим образом:

  • Каха Каладзе — Грузинская мечта — 51,3%;
  • Ника Мелия — 34,6%;
  • Георгий Гахария — За Грузию — 5,6%;
  • Ана Долидзе — За народ — 3,1%;
  • Ана Бибилашвили – Лело за Грузию — 2%;
  • Георгий Ломия — Альянс патриотов — 1%;
  • Аринзе Ричард Огбунуджу — Наша единая Грузия — 0,6%;
  • Тамар Кекенадзе — Третья сила/Стратегия Агмашенебели — 0,2%.

По данным «Имеди», 11 тысяч граждан были опрошены для экзитполов на 120 избирательных участках по всей Грузии (в том числе, 48 в Тбилиси). Средняя погрешность составляет +/- 3%. В рамках экзит-полла было опрошено около 2500 граждан по всему Тбилиси.

Мтавари архи

Согласно результатам экзит-поллов, проведенных компанией «Ипсос Глобал» по заказу телекомпании «Мтавари архи», которые показывают данные по столице на 17:00:

  • Грузинская мечта получила 38,6% голосов;
  • Национальное движение — 33%;
  • За Грузию — 7,6%;
  • Гирчи — больше свободы — 4,8%;
  • Лело за Грузию — 4%;
  • За народ — 2%;
  • Гирчи — 1,6%;
  • Граждане — 1,1%;
  • Европейская Грузия — 1%;
  • Лейбористская партия — 1%;
  • Альянс патриотов — 0,9%;
  • Третья сила — 0,8%;
  • Другие партии — 3,6%.

Что касается кандидатов в мэры столицы, согласно экзит-поллам «Мтавари архи», голоса распределились между кандидатами следующим образом:

  • Ника Мелия — Единое национальное движение — 40,8%;
  • Каха Каладзе — Грузинская мечта — 40,2%;
  • Георгий Гахария – За Грузию — 8,7%;
  • Ана Долидзе – За народ — 3,5%;
  • Ана Бибилашвили – Лело за Грузию — 2,6%.

По заявлению «Мтавари архи», средняя погрешность составляет +/- 3%.

Формула

Согласно экзит-поллам телекомпании «Формула», отражающим данные по состоянию на 18:00, проведенным компанией «Эдисон Рисерч»:

  • Грузинская мечта получила 46% голосов;
  • Национальное движение — 33%;
  • За Грузию — 6%;
  • Европейская Грузия — 2%;
  • Гирчи – больше свободы — 2%;
  • Лело за Грузию — 2%;
  • Третья сила – Стратегия Агмашенебели — 1%;
  • За Грузию — 1%;
  • Гирчи — 1%;
  • Лейбористская партия — 1%;
  • Альянс патриотов — 1%;
  • Граждане — 1%.

Голоса среди кандидатов в мэры столицы распределились следующим образом:

  • Каха Каладзе – Грузинская мечта — 43%;
  • Ника Мелия — Единое национальное движение — 39%;
  • Георгий Гахария — за Грузию — 7%;
  • Ана Долидзе — За народ — 4%;
  • Ана Бибилашвили – Лело за Грузию — 2%;
  • Георгий Ломия — Альянс патриотов — 1%;
  • Аринзе Ричард Огбунджу — Наша Единая Грузия — 1%.

По сообщению телеканала «Формула», в масштабах столицы процентные данные партий распределились следующим образом:

  • Грузинская мечта — 41%;
  • Единое национальное движение — 31%;
  • За Грузию — 7%;
  • Гирчи — больше свободы — 5%;
  • Лело за Грузию — 3%;
  • Граждане — 2%;
  • За народ — 2%;
  • Гирчи — 2%;
  • Дроа — 2%;
  • Европейская Грузия — 2%;
  • Лейбористская партия — 1%;
  • Третья сила – Стратегия Агмашенебели — 1%.

По заявлению телекомпании «Формула», в рамках экзит-поллов было опрошено 14 660 граждан по всей Грузии. Средняя погрешность результатов составляет +/- 2%.

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02/10/2021 - 20:45
55 2 minutes read

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