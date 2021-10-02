Экзит-поллы показали противоречивые результаты
После закрытия избирательных участков телеканалы «Имеди», «Мтавари архи» и «Формула» опубликовали отличающиеся друг от друга результаты проведенных по их заказу экзит-поллов.
Имеди
Согласно экзит-поллам, проведенным компанией «Горби» по заказу телекомпании «Имеди», которые показывают данные, доступные по всей Грузии по состоянию на 18:00:
- Грузинская мечта получила 47,6% голосов;
- Единое национальное движение — 27,1%;
- За Грузию — 6,8%;
- Лело за Грузию — 2,8%;
- Гирчи – больше свободы — 2,8%;
- Европейская Грузия — 2,6%;
- Лейбористская партия — 1,8%;
- Альянс патриотов — 1,5%;
- Третья Сила – Стратегия Агмашенебели — 1,3%;
- Граждане — 1%;
- Гирчи — 0,9%.
Что касается кандидатов в мэры столицы, согласно экзит-поллам «Имеди», голоса распределились между кандидатами следующим образом:
- Каха Каладзе — Грузинская мечта — 51,3%;
- Ника Мелия — 34,6%;
- Георгий Гахария — За Грузию — 5,6%;
- Ана Долидзе — За народ — 3,1%;
- Ана Бибилашвили – Лело за Грузию — 2%;
- Георгий Ломия — Альянс патриотов — 1%;
- Аринзе Ричард Огбунуджу — Наша единая Грузия — 0,6%;
- Тамар Кекенадзе — Третья сила/Стратегия Агмашенебели — 0,2%.
По данным «Имеди», 11 тысяч граждан были опрошены для экзитполов на 120 избирательных участках по всей Грузии (в том числе, 48 в Тбилиси). Средняя погрешность составляет +/- 3%. В рамках экзит-полла было опрошено около 2500 граждан по всему Тбилиси.
Мтавари архи
Согласно результатам экзит-поллов, проведенных компанией «Ипсос Глобал» по заказу телекомпании «Мтавари архи», которые показывают данные по столице на 17:00:
- Грузинская мечта получила 38,6% голосов;
- Национальное движение — 33%;
- За Грузию — 7,6%;
- Гирчи — больше свободы — 4,8%;
- Лело за Грузию — 4%;
- За народ — 2%;
- Гирчи — 1,6%;
- Граждане — 1,1%;
- Европейская Грузия — 1%;
- Лейбористская партия — 1%;
- Альянс патриотов — 0,9%;
- Третья сила — 0,8%;
- Другие партии — 3,6%.
Что касается кандидатов в мэры столицы, согласно экзит-поллам «Мтавари архи», голоса распределились между кандидатами следующим образом:
- Ника Мелия — Единое национальное движение — 40,8%;
- Каха Каладзе — Грузинская мечта — 40,2%;
- Георгий Гахария – За Грузию — 8,7%;
- Ана Долидзе – За народ — 3,5%;
- Ана Бибилашвили – Лело за Грузию — 2,6%.
По заявлению «Мтавари архи», средняя погрешность составляет +/- 3%.
Формула
Согласно экзит-поллам телекомпании «Формула», отражающим данные по состоянию на 18:00, проведенным компанией «Эдисон Рисерч»:
- Грузинская мечта получила 46% голосов;
- Национальное движение — 33%;
- За Грузию — 6%;
- Европейская Грузия — 2%;
- Гирчи – больше свободы — 2%;
- Лело за Грузию — 2%;
- Третья сила – Стратегия Агмашенебели — 1%;
- За Грузию — 1%;
- Гирчи — 1%;
- Лейбористская партия — 1%;
- Альянс патриотов — 1%;
- Граждане — 1%.
Голоса среди кандидатов в мэры столицы распределились следующим образом:
- Каха Каладзе – Грузинская мечта — 43%;
- Ника Мелия — Единое национальное движение — 39%;
- Георгий Гахария — за Грузию — 7%;
- Ана Долидзе — За народ — 4%;
- Ана Бибилашвили – Лело за Грузию — 2%;
- Георгий Ломия — Альянс патриотов — 1%;
- Аринзе Ричард Огбунджу — Наша Единая Грузия — 1%.
По сообщению телеканала «Формула», в масштабах столицы процентные данные партий распределились следующим образом:
- Грузинская мечта — 41%;
- Единое национальное движение — 31%;
- За Грузию — 7%;
- Гирчи — больше свободы — 5%;
- Лело за Грузию — 3%;
- Граждане — 2%;
- За народ — 2%;
- Гирчи — 2%;
- Дроа — 2%;
- Европейская Грузия — 2%;
- Лейбористская партия — 1%;
- Третья сила – Стратегия Агмашенебели — 1%.
По заявлению телекомпании «Формула», в рамках экзит-поллов было опрошено 14 660 граждан по всей Грузии. Средняя погрешность результатов составляет +/- 2%.
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