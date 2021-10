Экзит-поллы показали противоречивые результаты

После закрытия избирательных участков телеканалы «Имеди», «Мтавари архи» и «Формула» опубликовали отличающиеся друг от друга результаты проведенных по их заказу экзит-поллов.

Имеди

Согласно экзит-поллам, проведенным компанией «Горби» по заказу телекомпании «Имеди», которые показывают данные, доступные по всей Грузии по состоянию на 18:00:

Грузинская мечта получила 47,6% голосов;

получила 47,6% голосов; Единое национальное движение — 27,1%;

— 27,1%; За Грузию — 6,8%;

— 6,8%; Лело за Грузию — 2,8%;

— 2,8%; Гирчи – больше свободы — 2,8%;

— 2,8%; Европейская Грузия — 2,6%;

— 2,6%; Лейбористская партия — 1,8%;

— 1,8%; Альянс патриотов — 1,5%;

— 1,5%; Третья Сила – Стратегия Агмашенебели — 1,3%;

— 1,3%; Граждане — 1%;

— 1%; Гирчи — 0,9%.

Что касается кандидатов в мэры столицы, согласно экзит-поллам «Имеди», голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Каха Каладзе — Грузинская мечта — 51,3%;

— Грузинская мечта — 51,3%; Ника Мелия — 34,6%;

— 34,6%; Георгий Гахария — За Грузию — 5,6%;

— За Грузию — 5,6%; Ана Долидзе — За народ — 3,1%;

— За народ — 3,1%; Ана Бибилашвили – Лело за Грузию — 2%;

– Лело за Грузию — 2%; Георгий Ломия — Альянс патриотов — 1%;

— Альянс патриотов — 1%; Аринзе Ричард Огбунуджу — Наша единая Грузия — 0,6%;

— Наша единая Грузия — 0,6%; Тамар Кекенадзе — Третья сила/Стратегия Агмашенебели — 0,2%.

По данным «Имеди», 11 тысяч граждан были опрошены для экзитполов на 120 избирательных участках по всей Грузии (в том числе, 48 в Тбилиси). Средняя погрешность составляет +/- 3%. В рамках экзит-полла было опрошено около 2500 граждан по всему Тбилиси.

Мтавари архи

Согласно результатам экзит-поллов, проведенных компанией «Ипсос Глобал» по заказу телекомпании «Мтавари архи», которые показывают данные по столице на 17:00:

Грузинская мечта получила 38,6% голосов;

получила 38,6% голосов; Национальное движение — 33%;

— 33%; За Грузию — 7,6%;

— 7,6%; Гирчи — больше свободы — 4,8%;

— 4,8%; Лело за Грузию — 4%;

— 4%; За народ — 2%;

— 2%; Гирчи — 1,6%;

— 1,6%; Граждане — 1,1%;

— 1,1%; Европейская Грузия — 1%;

— 1%; Лейбористская партия — 1%;

— 1%; Альянс патриотов — 0,9%;

— 0,9%; Третья сила — 0,8%;

— 0,8%; Другие партии — 3,6%.

Что касается кандидатов в мэры столицы, согласно экзит-поллам «Мтавари архи», голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ника Мелия — Единое национальное движение — 40,8%;

— Единое национальное движение — 40,8%; Каха Каладзе — Грузинская мечта — 40,2%;

— Грузинская мечта — 40,2%; Георгий Гахария – За Грузию — 8,7%;

– За Грузию — 8,7%; Ана Долидзе – За народ — 3,5%;

– За народ — 3,5%; Ана Бибилашвили – Лело за Грузию — 2,6%.

По заявлению «Мтавари архи», средняя погрешность составляет +/- 3%.

Формула

Согласно экзит-поллам телекомпании «Формула», отражающим данные по состоянию на 18:00, проведенным компанией «Эдисон Рисерч»:

Грузинская мечта получила 46% голосов;

получила 46% голосов; Национальное движение — 33%;

— 33%; За Грузию — 6%;

— 6%; Европейская Грузия — 2%;

— 2%; Гирчи – больше свободы — 2%;

— 2%; Лело за Грузию — 2%;

— 2%; Третья сила – Стратегия Агмашенебели — 1%;

— 1%; За Грузию — 1%;

— 1%; Гирчи — 1%;

— 1%; Лейбористская партия — 1%;

— 1%; Альянс патриотов — 1%;

— 1%; Граждане — 1%.

Голоса среди кандидатов в мэры столицы распределились следующим образом:

Каха Каладзе – Грузинская мечта — 43%;

– Грузинская мечта — 43%; Ника Мелия — Единое национальное движение — 39%;

— Единое национальное движение — 39%; Георгий Гахария — за Грузию — 7%;

— за Грузию — 7%; Ана Долидзе — За народ — 4%;

— За народ — 4%; Ана Бибилашвили – Лело за Грузию — 2%;

– Лело за Грузию — 2%; Георгий Ломия — Альянс патриотов — 1%;

— Альянс патриотов — 1%; Аринзе Ричард Огбунджу — Наша Единая Грузия — 1%.

По сообщению телеканала «Формула», в масштабах столицы процентные данные партий распределились следующим образом:

Грузинская мечта — 41%;

— 41%; Единое национальное движение — 31%;

— 31%; За Грузию — 7%;

— 7%; Гирчи — больше свободы — 5%;

— 5%; Лело за Грузию — 3%;

— 3%; Граждане — 2%;

— 2%; За народ — 2%;

— 2%; Гирчи — 2%;

— 2%; Дроа — 2%;

— 2%; Европейская Грузия — 2%;

— 2%; Лейбористская партия — 1%;

— 1%; Третья сила – Стратегия Агмашенебели — 1%.

По заявлению телекомпании «Формула», в рамках экзит-поллов было опрошено 14 660 граждан по всей Грузии. Средняя погрешность результатов составляет +/- 2%.

