Оппозиция оценивает результаты экзит-поллов и обещает защитить голоса

Лидеры оппозиции оценили результаты экзит-поллов, опубликованных тремя телеканалами — «Имеди», «Мтавари архи» и «Формула», заявив, что правящая команда «полностью» проиграла столицу, и пообещали избирателям защищать каждый голос.

Ниже приведены оценки оппозиционных политиков:

Ника Мелия — Единое национальное движение: «Сегодня мы можем свободно сказать, что Грузинская мечта полностью проиграла столицу, и Сакребуло, уже можно сказать, будет укомплектовано оппозиционными партиями. В части выборов мэра — здесь, конечно, будет второй тур, где единым оппозиционным фронтом будет в коалиционном правлении и Сакребуло, и исполнительная власть, на уровне самоуправления в муниципалитете Тбилиси. Теперь главным является единственное – пока мы говорим, мы должны защитить каждый голос в течение следующих двух часов. Мы не должны позволить Грузинской мечтой манипулировать не только в Тбилиси. Мы не знаем результатов по всей стране. Тысячи наблюдателей, представителей и членов комиссий от различных партий в каждом городе и селе борются за будущее этой страны, и они нуждаются в поддержке».

Ана Долидзе, кандидат в мэры Тбилиси от партии «За народ»: «Эти цифры, которые публикуются в моем отношении, это реальные цифры, это новость и сюрприз на этих выборах. В отличие от всех других кандидатов, в этих выборах не было влито много денег (от нас). Наоборот, мы вышли на выборы голыми руками… Я жду результатов ЦИК, не потому, что я верю (ЦИК), я хочу увидеть реальную картину, эти опросы (экзит-поллы) аффилированы с партиями… Наша сила отличается от этих двух полюсов (Грузинской мечты и Национального движения — примечание редакции) тем, что я не начинала праздновать сегодня утром в связи с чем-то… Я сначала подожду завершения всех тех битв, которые сейчас проходят в ЦИК… 4 нападения было на моего представителя, в том числе и на меня… Я возмущена опросом Горби, который был заказан телеканалом «Имеди», она не проявила даже такого благодушия, полностью исключила нас из опроса».

Ана Бучукури — За Грузию: «Честно говоря, экзит-поллы наименее убедительны для нашей команды и нашей партии по очень простой причине, которую, я уверена, общественность знает, и вы знаете — наши сторонники подвергались беспрецедентному системному давлению и запугиванию месяцами, люди даже избегают делать фотографии, и естественно, что они не будут фиксировать свой выбор. Это главное, и вторая причина — разные политические партии привыкли использовать экзит-поллы в своих политических интересах. Будем ждать официальных результатов ЦИК».

Зураб Джапаридзе — Гирчи — больше свободы: «Я не думаю, что эти выборы прошли в свободной и конкурентной среде. То, что происходило в предвыборный период, то, что происходило в течение дня, четко указывает на то, что выборы фальсифицировались в массовом порядке, и есть много фактов, подтверждающих это, в том числе насилие, запугивание, подкуп. Теперь важно защитить все голоса до утра, чтобы больше ничего не исправляли и не фальсифицировали результаты. Более того, я подозреваю, что в результатах самих экзит-поллов, судя по тому, что я видел, регионы боялись сказать свой реальный выбор, и поэтому я сомневаюсь, что эти результаты могут еще более склониться в сторону оппозиции».

Мамука Хазарадзе – Лело за Грузию: «Грузинская мечта потерпела поражение в Тбилиси. Это означает, что оппозиция достигла своей цели — в Тбилиси начинаются изменения… Эти выборы дают нам новые выборы в следующем году, полностью пропорциональные, и это было очень важно, что произошло сегодня… Я хочу призвать всех, что выборы еще не закончились, сейчас начинается подсчет голосов, и этот подсчет голосов должен проводиться на таком уровне, чтобы мы не потеряли ни одного голоса. Мы должны защищать каждый голос».

Гиги Церетели — Европейская Грузия: «Главный результат сегодня — это то, что власть в целом потерпела поражение перед оппозицией с существенным различием. Этот результат необходимо сохранить для того, чтобы изменения, которые должны произойти в стране, были реализованы. Мы все очень хорошо знаем, что в процессе подсчета голосов имеют место нарушения и манипуляции, мы должны бороться за то, чтобы не было потеряно ни одного голоса».

