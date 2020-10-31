ЦИК: явка избирателей на 15:00 составила 36,45%

По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на 15:00 в выборах приняли участие 1 279 947 избирателей, что составляет 36,45% от общего числа избирателей.

По информации ЦИК, самая высокая активность в регионах — 49,5% — наблюдалась в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, а самая низкая — 33,9% — в Квемо Картли. Явка избирателей в столице Тбилиси составила 34,2%.

В 15:00 на парламентских выборах 2016 года явка избирателей составила 34,79%.

В Едином списке избирателей к парламентским выборам 2020 года зарегистрировано 3 526 023 избирателя, и более 3 600 избирательных участков открыты по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий).

Подробнее об избирательных процессах читайте по этой ссылке.

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