Парламентские выборы в Грузии, 31 октября, 2020 г., Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

ЦИК: явка избирателей на 15:00 составила 36,45%

31/10/2020 - 16:39
2 Less than a minute

По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на 15:00 в выборах приняли участие 1 279 947 избирателей, что составляет 36,45% от общего числа избирателей.

По информации ЦИК, самая высокая активность в регионах — 49,5% — наблюдалась в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, а самая низкая — 33,9% — в Квемо Картли. Явка избирателей в столице Тбилиси составила 34,2%.

В 15:00 на парламентских выборах 2016 года явка избирателей составила 34,79%.

В Едином списке избирателей к парламентским выборам 2020 года зарегистрировано 3 526 023 избирателя, и более 3 600 избирательных участков открыты по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий).

Подробнее об избирательных процессах читайте по этой ссылке.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
31/10/2020 - 16:39
2 Less than a minute

მსგავსი/Related

Photo of Выборы 2020 — Все новости: — МВД начало расследование по 6 фактам предполагаемых преступлений

Выборы 2020 — Все новости: — МВД начало расследование по 6 фактам предполагаемых преступлений

31/10/2020 - 15:10
Photo of ЦИК: явка избирателей к 12:00 составила 19,41%

ЦИК: явка избирателей к 12:00 составила 19,41%

31/10/2020 - 14:17
Photo of Первые лица страны проголосовали на парламентских выборах

Первые лица страны проголосовали на парламентских выборах

31/10/2020 - 13:20
Photo of ЦИК Грузии: По состоянию на 10.00 явка избирателей составляет 8,33%

ЦИК Грузии: По состоянию на 10.00 явка избирателей составляет 8,33%

31/10/2020 - 11:59
Back to top button