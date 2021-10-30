ЦИК: К 17:00 явка избирателей составила 39,5%

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на 17:00 во втором туре выборов местного самоуправления приняли участие 825 129 избирателей, что составляет 39,5% от числа зарегистрированных избирателей ко второму туру.

По данным ЦИК, самая высокая активность в регионах — 52,8% наблюдалась в Рача-Лечхуми, а самая низкая — 33,9% снова в Мцхета-Мтианети.

По данным ЦИК, самая высокая активность в Тбилиси — 43,5% — по-прежнему в Дидубе, а самая низкая — 34,3% — в Исани.

Среди муниципалитетов лидирует Чохатаури с 55,7% явки избирателей, а самая низкая явка — 15,9% — снова наблюдается в муниципалитете Душети.

В первом туре выборов местного самоуправления по состоянию на 17:00 явка избирателей составила 41,35%, а итоговая — 51,92%.

На местных выборах 2017 года в 17:00 явка избирателей составила 36,71%, а итоговая явка составила 45,65%.

Голосование в стране началось ровно в 08:00. Избирательные участки будут закрыты в 20:00. Количество зарегистрированных избирателей во втором туре — 2 088 722 человека.

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