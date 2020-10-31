ЦИК: явка избирателей к 12:00 составила 19,41%

По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на 12:00 в парламентских выборах приняли участие 681 583 избирателя, что составляет 19,41% от общего числа избирателей.

По данным ЦИК, из регионов самая высокая активность наблюдалась в Рача-Лечхуми — 28,3%, а самая низкая — 17,9% — в Аджарии. Явка избирателей в столице составляет 18,2%.

По состоянию на 12:00 на парламентских выборах 2016 года явка избирателей составила 19,81%.

В Едином списке избирателей к парламентским выборам 2020 года зарегистрировано 3 526 023 избирателя, и более 3 600 избирательных участков открыты по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий).

Подробнее об избирательных процессах читайте по этой ссылке.

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