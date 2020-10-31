Избирательный участок в Тбилиси. 31 октября, 2020 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

ЦИК Грузии: По состоянию на 10.00 явка избирателей составляет 8,33%

31/10/2020 - 11:59
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По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на 10.00 в проходящих в стране парламентских выборах приняли участие 292 587 избирателей, что составляет 8,33% от общего числа избирателей.

По информации ЦИК, самая высокая явка — 11,8% — наблюдалась в мажоритарном округе №19 (Рача-Лечхуми и Сванети), а самая низкая — 7,3% — в 28-м, 29-м и 30-м избирательных округах (Аджария). Явка избирателей в Тбилиси составила 8,5%.

По состоянию на 10 часов утра на парламентских выборах 2016 года явка избирателей составила 8,34%.

В Едином списке избирателей на парламентских выборах 2020 г. зарегистрировано 3 526 023 избирателя, и более 3 600 избирательных участков открыты по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий).

Подробнее об избирательных процессах читайте по этой ссылке.

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31/10/2020 - 11:59
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