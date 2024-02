Павел Херчински: Степень соответствия Грузит Общей внешней политики и политики безопасности низкая

Посол ЕС в Грузии Павел Херчински в беседе с представителями СМИ 26 февраля, среди прочего, затронул вопрос соответствия Грузии Общей внешней политике и политике безопасности ЕС (CFSP) и заявил, что «на данный момент уровень соответствия довольно низок» по сравнению с другими странами, желающими вступить в ЕС.

Соответствие CFSP: Посол Херчински заявил, что ЕС ожидает, что «все страны-кандидаты, включая Грузию, доведут уровень соответствия как можно ближе к 100 процентам». Отметив, что в случае с Грузией существует «много чувствительных вопросов», включая геополитическую ситуацию и оккупированные территории, посол подчеркнул, что ЕС ожидает «поэтапного увеличения» уровня соответствия требованиям, который, по его словам, уже увеличивается «последние несколько месяцев». По словам посла, Евросоюз работает с властями Грузии над тем, чтобы обеспечить повышение соответствия CFSP, чтобы, когда Грузия вступит в Евросоюз, ее внешняя политика была бы «идентична» политике Евросоюза. Он также отметил, что этот низкий показатель является проблематичным, поскольку это означает, что если бы Грузия была членом ЕС, около половины заявлений, связанных с CFSP, не были бы приняты из-за отсутствия консенсуса.

Дезинформация: Когда посла попросили прокомментировать дезинформацию и манипулирование информацией в Грузии из зарубежных стран, Херчински отметил, что по мере приближения выборов как в Грузии, так и в ЕС, «конечно, будет увеличиваться количество такой информации, мишенью которой является ЕС (и Запад)».

Выборы: Посол ЕС не стал комментировать конкретно выборы в Грузии, подчеркнув, что ЕС не может поддерживать какую-либо конкретную политическую партию в Грузии, но добавил, что ЕС четко поддерживает свободные и справедливые выборы, а также свободный и справедливый избирательный процесс, чтобы каждая политическая партия могла представить свою программу и бороться за голоса, а в следующем парламенте было бы представлено разнообразие различных мнений грузинского народа.

Девять шагов, переговоры о вступлении: Отвечая на вопрос, повлияет ли невыполнение Грузией какого-либо из девяти шагов Еврокомиссии на европейский путь страны, то есть на ее продвижение к началу переговоров о вступлении, посол Херчински ответил, что Евросоюз в настоящее время готовится к следующему отчету о расширении. Посол заявил, что Евросоюз будет консультироваться «практически со всеми», и отметил, что консультации с гражданским обществом начнутся на следующей неделе. Он также подчеркнул, что Евросоюз надеется на помощь властей Грузии. Наконец, посол Херчински призвал все заинтересованные стороны в Грузии, участвующие в реализации девяти условий, «работать не покладая рук». Он призвал власти быть инклюзивными, а оппозицию – конструктивной, работая над выполнением условий.

Единство: Посол ЕС подчеркнул важность единства разных игроков в Грузии для общей цели вступления страны в ЕС: «Моя мечта – увидеть единство не только среди населения Грузии, но и среди политических элит Грузии». Он выразил желание, чтобы власти были инклюзивными, оппозиция была конструктивной, а гражданское общество было активно вовлечено в процессы. «Это коллективное усилие, важнейшая задача, это исторический момент, и он требует единства всех людей, работающих в одном направлении».

Деолигархизация: Отвечая на вопрос об Антикоррупционном бюро и рекомендациях Венецианской комиссии в этом отношении, посол ЕС впервые упомянул деолигархизацию и заявил, что по сути это означает «создание такой системы, которая сделает политическую жизнь Грузии устойчивой к давлению со стороны влиятельных, богатых бизнесменов». Он также добавил, что Антикоррупционное бюро является одним из главных элементов в этом отношении и что ЕС надеется, что оно будет «значительно усилено».

