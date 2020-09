TIG опубликовала доклад о мониторинге системы деклараций

НПО «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International — Georgia — TIG) 29 сентября опубликовала доклад с анализом Системы мониторинга декларирования имущественных активов должностных лиц, в котором говорится, что механизм мониторинга выполняет только половину официально возложенных на него функции, направлен только на проверку точности и полноты продекларированной информации и не включает в себе компонента обнаружения несовместимости интересов и коррупционных нарушений.

Вместе с рядом других выводов организация также отметила, что международная рекомендация по введению эффективных санкций для предотвращения конфликта интересов не учтена. Кроме того, «следует усовершенствовать правила и порядок избрания независимой комиссии по отбору деклараций для мониторинга».

По заявлению «Международной прозрачности – Грузия», несколько пробелов в законодательстве позволяют, чтобы доходы должностных лиц в период нахождения на должности и в последующий период не были публичными. «Декларирование этой информации является обязательной», — заявляют в организации.

В долкладе, который включает анализ результатов трехлетнего мониторинга, также говорится, что количество выявленных нарушений начало снижаться на третий год мониторинга (снизилось с 80% до 45%) после того, как была опубликована инструкция по заполнению декларации. По оценке «Международной прозрачности», это обстоятельство указывает на то, что сам механизм декларирования нуждается в обновлении и упрощении, чтобы обеспечить полноту и точность продекларированной информации.

«Международная прозрачность – Грузия» рекомендует, чтобы выявления несовместимости интересов и коррупционных правонарушений также должны стать частью мониторинга, и для того, чтобы сделать возможным избрание Комиссии по мониторингу деклараций, необходимо исправить недостатки в процедуре ее отбора и деятельности. «(Комиссии) следует предоставить больше свободы действий в определении факторов риска при выборе деклараций», — добавили в организации.

По рекомендации организации, круг должностных лиц, заполняющих декларацию, должен быть расширен и должен охватить рядовых прокуроров, советников министров, заместителей председателей фракций сакребуло и руководителей Н(Н)ЮЛ.

